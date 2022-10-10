ДР Конго: новые возможности

Демократическая Республика Конго является ключевым игроком на континенте. Она обладает одними из самых высоких темпов роста в регионе южнее Сахары. Это вторая по величине страна в Африке и третья по численности населения.

Анн Девино, Euronews: "Благодаря природным богатствам и демографическому потенциалу ДРК обладает неоспоримыми экономическими преимуществами. Но и вызовы, стоящие перед ней, также огромны. В каком состоянии находится экономика страны? Об этом шла речь на конференции в Киншасе".

Сориентировать инвесторов, проанализировав сильные и слабые стороны страны – такова цель "Конференции по страновым рискам", впервые организованной в ДРК. В центре внимания политиков и основных экономических игроков – доклад, подготовленный панафриканским рейтинговым агентством Bloomfield. В нём были проанализированы различные данные: макроэкономические параметры, а также критерии социальной сферы и безопасности. В итоге республике был присвоен рейтинг 5,1 из 10.

Станислас Зезе, генеральный директор инвестиционной корпорации Bloomfield: "Рейтинг 5,1 представляет собой умеренный риск, средний умеренный риск. Это означает, что ДРК – страна с большим потенциалом, где ведутся реформы, но есть и некоторые структурные недостатки".

Улучшение инвестиционного климата – приоритет правительства. Премьер-министр Жан-Мишель Сама Луконде подчеркнул, что за последние годы страна добилась значительных успехов на пути модернизации.В свою очередь министр финансов намерен продолжать реформы.

Николя Казади, министр финансов ДРК: "Что касается государственных финансов, у нас есть чрезвычайно амбициозная дорожная карта, которую мы реализуем в рамках программы с МВФ. В основном это повышение прозрачности доходов, налоговая реформа для создания более благоприятной бизнес-среды, а также борьба с коррупцией, в частности, путем усиления цифровизации государственных финансов как в части доходов, так и расходов".

В июне 2022 года ДРК получила свой первый суверенный финансовый рейтинг в национальной валюте от агентства Bloomfield. Ранее международное агентство Standard and Poor's уже повысило рейтинг страны с CCC+ до B-. Агентство Moody's год назад изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный, что указывает на возможное повышение рейтинга.

Орельен Мали, старший кредитный инспектор Moody's: "В прошлом году резервы облигаций впервые увеличились именно за счёт функционирующей экономики. Это очень важно, потому что увеличение резервов позволяет укрепить макроэкономическую стабильность страны".

Страна также предпринимает усилия по улучшению инфраструктуры. Этим летом власти открыли новую водоочистную станцию в Киншасе, построенную при партнерстве с Южной Кореей. В настоящее время станция Лемба-Имбу перерабатывает 35 000 кубометров воды в день. Но это лишь первый этап. В конечном итоге число местных жителей, которые получат доступ к питьевой воде, существенно вырастет.

Асани Абио, инженер Regideso: "В конце 3-й фазы завод должен будет обслуживать 3 миллиона человек к 2026-27 годам".

Горнодобывающий сектор остается основным двигателем конголезского роста. Кроме того, в стране есть ключевые ресурсы для энергетического перехода: медь, кобальт и литий. Группа ERG – один из крупнейших инвесторов в этой сфере. Её гендиректор убеждён: потенциал республики огромен.

Бенедикт Соботка, генеральный директор Eurasian Resources Group: "Если у вас есть мобильный телефон, вы можете быть на 100% уверены, что часть его аккумулятора – из ДРК. Это также единственная страна, которая сможет поставлять невероятное количество материалов, которые потребуются для электронного сектора, транспортного сектора, электромобилей, стационарных батарей, накопителей энергии. И эти объёмы огромны".

Но помимо эксплуатации минеральных ресурсов, страна также намерена диверсифицировать свою экономику. Обширные пахотные земли ДРК открывают возможности для агро-промышленного комплекса.

Тизия Мукуна – представительница нового поколения предпринимателей. Она первой начала выращивать органический кофе в столичном регионе. Этим летом она открыла небольшую фабрику по обжарке и фасовке кофе в Киншасе.

Тизия Мукуна, основательница "Ла Кинуаз": "Это амбициозный проект. Ему нужна стабильная экосистема. Вот вам пример: когда идёт дождь, дороги, которые ведут к плантациям становятся непроходимыми. Все это – часть экосистемы, которая создает определенные трудности. Но мы справляемся с этими проблемами, наша компания работает уже в четырех городах Конго".

Тизия рассчитывает продавать свой кофе и за пределами ДРК. Её пример способен вдохновить всех тех, кто хочет инвестировать в страну.