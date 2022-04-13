Как обуздать «черный рынок» предметов древности?

Большинство людей знакомится с произведениями искусства и древностями в музеях. Но те, кто могут себе такое позволить, предпочитают более близкое знакомство и платят миллионы за то, чтобы повесить редкий шедевр у себя в кабинете или гостиной.

Глобальный рынок искусства и антиквариата оценивается в 50 млрд долларов. Но, хотя участники этого рынка имеют дело с прекрасным, есть у него и безобразная сторона — нелегальная торговля. По оценкам специалистов, нелегально торгуется около 5% произведений искусства.

На пике пандемии весь мир сидел на карантине, но на черном рынке антиквариата наблюдалась беспрецедентная активность. Только за два года здесь было продано предметов на 10 млрд долларов. Такие организации как UNESCO и INTERPOL не устают повторять, что деньги, которые циркулируют на этом рынке, не достаются людям, которые обнаружили эти сокровища.

Неучтенные сокровища

ЮНЕСКО, агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры, много лет занимается защитой культурного наследия. Эрнесто Оттоне Рамирес, заместитель генерального директора по культуре, объяснил нам, из-за чего за последние годы выросла нелегальная торговля антиквариатом:

«За 20-30 лет произошли очень большие изменения на рынке. 5% сделок с предметами древности — а это очень большие деньги — происходят нелегально. Многие из них имеют отношения к предметам, полученным на объектах всемирного наследия в зоне военных действий (в частности, в Ираке и Сирии). Эти предметы еще недостаточно исследованы и каталогизированы. То есть мы даже не знали о существовании этих предметов древности».

Поиск похищенных шедевров

Краденым антиквариатом торгуют во всем мире, поэтому бороться с ним должна международная правоохранительная сеть. Вот поэтому этим занимается ИНТЕРПОЛ. У этой организации есть целый департамент, занимающийся преступлениями против культурной собственности. В ИНТЕРПОЛе говорят, что мы столкнулись с беспрецедентным разграблением культурного наследия зонах военных конфликтов. Ко времени, когда эти предметы попадают коллекционерам или в музеи, уже невозможно установить, легально ли они были получены. ИНТЕРПОЛ усиливает контроль с помощью приложения ID-art, которое может помочь обнаружить «кровавый антиквариат». О том, как функционирует это приложение, нам рассказал глава департамента произведений искусства Коррадо Катези:

«С этим мобильным приложением, можно проверить, внесен ли данный предмет в нашу базу данных. Если он в ней есть, значит он был украден. А специальная красная кнопка позволит информировать ИНТЕРПОЛ, что предмет был найден.ID-Art очень пригодится полицейским, таможенникам, собирателям искусства и художникам. В Испании и Румынии это приложение уже помогло найти разыскиваемые произведения искусства».

🖼ID-Art is now available for download!



✅ Access the INTERPOL Stolen Works of Art database

✅ Create an inventory of private art collections

✅ Report cultural heritage sites potentially at risk



👉 https://t.co/9QkJs1UnjEpic.twitter.com/AmwdStO9Rr — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 6, 2021

«Преступление против человечества»

В то время как ЮНЕСКО и ИНТЕРПОЛ повышают информированность коллекционеров, что еще можно сделать для борьбы с преступниками? С этим вопросом мы обратились к члену Коалиции антикваров Деборе Лер:

«Квалификацию преступления как кражу со взломом нужно распространить на проникновение на археологические раскопки с последующей продажей похищенных там предметов. Мы не должны забывать, что вырученные таким образом деньги часто питают организованную преступность. Кроме того, такого рода хищения нужно квалифицировать как преступление против человечества».

Несмотря на пандемию, мировой рынок искусства и антиквариата процветает. Продажи растут, аукционы проходят чаще. Но, хотя нелегальная торговля занимает небольшую долю рынка, она может бросить тень на репутацию коллекционеров и музеев.