Саммит "ЕС-АС": экономике Африки необходимы развитие торговли и цифровизация
На шестом саммите Европейского союза и Африканского союза в Брюсселе усилены меры безопасности. В бельгийскую столицу съехались более 60 лидеров с обоих континентов. За два дня им предстоит обсудить множество вопросов.
По оценкам, лишь 25% населения Африки имеет доступ к Интернету. Цифровая трансформация - приоритет для нескольких стран, включая Демократическую Республику Конго, где отсутствие цифровой инфраструктуры лишь одна из многих проблем.
В целях регулирования и финансирования цифровой трансформации ДРК стала одной из 136 стран и юрисдикций, присоединившихся к международной налоговой реформе, заключенной в ОЭСР. Это позволит убедиться в том, что технологические гиганты и другие транснациональные корпорации платят свою справедливую долю.
По мнению нескольких членов Европейского парламента, еще один инструмент, который может принести пользу экономике Африки, это торговля.
Благодаря сочетанию налогов, справедливой торговли и человеческого капитала экономика Африки может совершить гигантский скачок к своему цифровому будущему.