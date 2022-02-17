Саммит "ЕС-АС": экономике Африки необходимы развитие торговли и цифровизация

На шестом саммите Европейского союза и Африканского союза в Брюсселе усилены меры безопасности. В бельгийскую столицу съехались более 60 лидеров с обоих континентов. За два дня им предстоит обсудить множество вопросов.

По оценкам, лишь 25% населения Африки имеет доступ к Интернету. Цифровая трансформация - приоритет для нескольких стран, включая Демократическую Республику Конго, где отсутствие цифровой инфраструктуры лишь одна из многих проблем.

Первая проблема - это регулирование. Мы должны абсолютно точно наладить цифровую деятельность на континенте. Это означает наличие четких правил, определяющих условия доступа. Вторая проблема - это проблема, касающаяся контента. Мы должны быть уверены, что приложения, которые будут разработаны в цифровом секторе, отвечают потребностям людей Дезире Кашмир Эберанде Колонжеле министр цифровой экономики ДРК

В целях регулирования и финансирования цифровой трансформации ДРК стала одной из 136 стран и юрисдикций, присоединившихся к международной налоговой реформе, заключенной в ОЭСР. Это позволит убедиться в том, что технологические гиганты и другие транснациональные корпорации платят свою справедливую долю.

В Африке так много расточительных налоговых льгот, которые являются результатом давления транснациональных компаний, которые говорят: "Пожалуйста, дайте мне льготы, иначе я пойду в другое место". Большинство этих мер поощрения расточительны, и поскольку минимальный налог будет составлять 15%, у африканских стран появится возможность покончить с этими льготами, а это значительные суммы Паскаль Сент-Аманс директор Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР

По мнению нескольких членов Европейского парламента, еще один инструмент, который может принести пользу экономике Африки, это торговля.

В Африке много человеческого капитала, там живет молодежь, женщины-предприниматели, женщины сильны в африканской экономике, когда речь идет об инновациях и технологиях. На африканском континенте много возможностей, и ЕС должен быть торговым партнером для континента, когда речь идет о честной и справедливой торговле Самира Рафаэла член Европейского парламента (Нидерланды, партия "Обновляя Европу")

Благодаря сочетанию налогов, справедливой торговли и человеческого капитала экономика Африки может совершить гигантский скачок к своему цифровому будущему.