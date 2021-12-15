Восстановление экономики ЕС перед лицом вызовов

Европейская экономика растёт быстрее, чем прогнозировалось, но перспективы восстановления по-прежнему неопределённы. По прогнозу аналитиков восстановлению экономики всё еще угрожают три фактора: новый всплеск заражений коронавирусом, растущие цены на энергию и заторы в цепи поставок. Темпы восстановления отличаются от региона к региону и сильно зависят от ситуации с пандемией. Новый рост заболеваемости пошатнул рынки. Новые ограничения скажутся на экономической активности, которая и так страдает от проблем с поставками.

Импортозамещение натолкнулось на нехватку комплектующих

Италии прогнозируют рост в размере 6,2%. Но нарушение в цепи поставок могут помешать восстановлению экономики. Наш корреспондент Сuрил Фурнерис отправился на велосипеде в промышленное сердце Европы — северную Италию.

В европейской экономике наметилась важная тенденция — возвращение производства. Компания Atala, расположенная в Ломбардии — крупнейший производитель высококачественных велосипедов с электротягой — налаживает их сборку в Италии, но испытывает проблемы с поставками комплектующих.

По словам директора компании Массимо Панцери, в 2020 г. производство на заводе Atala увеличилось в среднем на 36%, по итогам этого года ожидается рост в 10-15%.

Но нехватка комплектующих сдерживает наш потенциал роста. Массимо Панцери директор компании Atala

Инвестиции в экологичный транспорт — один из приоритетов плана восстановления экономики ЕС. Атала рассчитывает выиграть от переноса производства из Турции. Но, как объясняет Массимо, это не решит проблем с поставками компонентов:

«Мы вернули в Италию сварочные и покрасочные работы, но нам не хватает алюминиевых прутков и углеродного волокна, материалов для аккумуляторных батарей, а также стали, которая не производится в Европе. Переезд эту проблему не решает. Ее нужно решать на политическом и общеевропейском уровне. Менять нужно не просто какое-то одно звено в цепи поставок, в ее основу — производство сырья».

Дефицит комплектующих может разогнать инфляцию. Италия рассчитывает потратить на восстановление экономики больше, чем какая-либо другая страна ЕС: 235 млрд евро за 5 лет, из которых 191,5 млрд будут получены из европейского фонда восстановления экономики. Первый транш в размере 25 млрд евро был получен в августе.

В поисках квалифицированных кадров

Еще одна проблема, которая может замедлить рост производства — нехватка квалифицированной рабочей силы. Компания Argotec производит небольшие орбитальные спутники. Один из них, LiciaCube, используется в программе NASA по защите от астероидов. Компания рассчитывает удовлетворить растущий спрос на аэрокосмическую продукцию, но сталкивается с проблемой оттока молодых талантов.

«Экономика, особенно итальянская, судя по статистике, переживает восстановление, — говорит директор компании Давид Авино. — Очень важно думать о будущем, а это значит — думать об инвестициях. Мы хотели бы, чтобы правительство позаботилось о молодых людях, которые в силу разных обстоятельств уехали заниматься наукой и технологиями за границу».

Думать о будущем значит думать об инвестициях. Давид Авино директор компании Argotec

На фоне быстрого восстановления экономики перебои с поставками и повышение стоимости энергии разогнали инфляцию. В Еврозоне в конце 2020 г. она составила 0,3%. А в третьем квартале 2021 г. она достигла 2,8%. Ожидается, что в 2022 г. она достигнет 2,4% и 2,6% в масштабах всего ЕС.

Перспективы экономики Евросоюза в наступающем году

Об общих перспективах европейской экономики журналист Евроньюс Наоми Ллойд поговорила в главным экономистом ОЭСР Лоранс Бун.

— Мы наблюдаем сильный рост числа заболеваний коронавирусом. Как он отразится на восстановлении экономики Европы?

— Европейская экономика продолжает восстанавливаться, но это, конечно, добавляет неопределенности в прогнозы.

— Как, с точки зрения ОЭСР, здесь обстоят дела по сравнению с другими частями мира?

— По сравнению с другими странами европейские экономики находятся в хорошем состоянии. Было интересно наблюдать, как разные страны Европы защищали своих граждан. Государства выделяли деньги компаниям, чтобы они не увольняли работников. Поэтому после возобновления активности, компании могли незамедлительно приступить к работе. В США было по-другому. Правительство оказывало финансовую помощь самим гражданам, которые, получая деньги, теряли работу. Поэтому сейчас уровень безработицы практически восстановился в Европе, но всё еще высок в США.

— Вы сильно обеспокоены новым вариантом вируса и тем, что он может значить для экономики?

— Тут возможны два сценария. Он может немного замедлить восстановление и усилить напряжение в цепи поставок. А если это более опасный вариант, он может вызвать спад и, как ни странно, падение цен.

— Насколько опасен нынешний рост инфляции?

— Если ситуация с заболеваемость разрешится к лету и всё наладится, тогда, несомненно, затруднения в цепи поставок начнет спадать, а инфляция постепенно снижаться. Но, если заболеваемость не удастся снизить, а поставки будут затруднены и в 2022, и в 2023 гг., тогда появится повод беспокоиться об инфляции.

— Есть ли повод для рождественского веселья?

— Конечно, есть повод для рождественского веселья. Во-первых, всего лишь год назад мы узнали о появлении вакцины. Обычно на это уходит 10 лет. В ходе этого кризиса мы сумели защитить максимальное количество людей и предприятий. Люди очень хорошо информированы о проблемах климата. Поэтому я считаю, что у нас всё в порядке.