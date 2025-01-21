Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
EU DECODED Будет ли надлежащее финансирование спешного перевооружения Европы?

Авторское право  Euronews
By Isabel Marques da Silva
Опубликовано
Европейский Союз хочет усилить свою оборону перед лицом агрессии России против Украины и растущих требований США увеличить финансирование НАТО со стороны Европы.

С начала агрессии России против Украины ЕС предоставил много оружия и материально-технической поддержки. Однако конфликт выявил трудности, связанные с увеличением производства боеприпасов и оружия в рамках блока.

В марте 2024 года Европейская комиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, которая предусматривает выделение 1,5 млрд евро на оборону из бюджета ЕС в период с 2025 по 2027 год.

Эти средства должны способствовать укреплению обороны, развитию технологий и промышленности, но это капля в море по сравнению с 500 млрд евро инвестиций в сектор, которые, по мнению экспертов, необходимы в ближайшее десятилетие.

«Исторически сложилось так, что большая часть расходов в этой сфере идет из национальных бюджетов, финансирующих национальные вооруженные силы. Многие говорят, что можно сделать это более эффективно, объединившись каким-то образом на уровне ЕС», – говорит Джек Шиклер, который освещает эту сферу политики для Euronews.

Лидеры, высокопоставленные чиновники и аналитики предлагают различные варианты для получения огромных сумм необходимых средств. Один из них предполагает повторить усилия, предпринятые после пандемии Covid-19, и вернуться к выпуску совместных долговых обязательств. Но прижимистые страны выступают против идеи так называемых оборонных еврооблигаций и думают об альтернативных вариантах.

© Euronews

«Финансирование на европейском уровне должно осуществляться совместно. Я считаю, что еврооблигации — это один из вариантов. Однако существуют и другие вещи, о которых мы можем поговорить», – утверждает Тобиас Кремер, немецкий евродепутат-социалист, входящий в подкомитет Европарламента по безопасности и обороне.

«Например, одна из проблем — есть много частных денег, которые можно было бы направить в это русло. Сейчас существует множество барьеров для частных инвесторов, препятствующих им вкладывать деньги», – добавляет он, указывая на необходимость проанализировать возможную роль Европейского инвестиционного банка.

Идея увеличить расходы на оборону также разделяет европейских граждан, о чем мы узнали от простых людей в Брюсселе. "Я считаю, что мы должны прекратить давать деньги Украине. Лучше заняться защитой своих стран на будущее», – заявил один опрошенный.

«Я бы предпочел не тратить на это деньги, но нынешняя ситуация в Европе делает это необходимым как для нашей защиты, так и для поддержки Украины. Если мы не защитим Украину, мы не защитим Европу», – заявил другой.

Взносы в НАТО могут вырасти почти вдвое

© Euronews

Больше денег потребуется и в том случае, если целевой взнос каждой страны в НАТО увеличится с нынешних 2% до 3,5% ВВП, за что выступает новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте. То есть ЕС потребуется собирать около 200 миллиардов евро в год.

В настоящее время лишь Польша, Эстония, Латвия и Греция тратят 3% и более. Показатель Германии и Франции, крупнейших держав ЕС, — 2%. Но другие крупные экономики, такие как Италия и Испания, еще не достигли такого уровня расходов.

«В настоящее время правительства испытывают острую нехватку средств. К тому же существует ряд ограничений на расходы ЕС на оборону. Ряд членов ЕС сохраняют нейтральный статус, и существуют юридические ограничения на закупку оружия или боеприпасов», – говорит Джек Шиклер.

Более евроцентричная стратегия также рискует привести к расколу в альянсе НАТО, если такие члены, как США или Великобритания, будут исключены из новых закупок.

Кремер выступает за увеличение целевого показателя в 2% для укрепления европейской опоры НАТО, но добавляет, что «помимо увеличения расходов, нам также необходимо делать это более эффективно».

ЕС предпринимает беспрецедентные шаги для решения проблемы реальной угрозы войны. Впервые в блоке появился комиссар, занимающийся вопросами оборонной промышленности, — литовец Андрюс Кубилюс. ЕС также хочет использовать часть замороженных активов России для поддержки Украины, но еще предстоит выяснить, насколько у него есть предпосылки и единство, чтобы стать глобальной военной державой. 

Смотрите видео здесь!

Журналист:  Изабель Маркес да Силва

Производство контента: Пилар Монтеро Лопес

Видеопроизводство: Захария Виньерон

Графика: Лоредана Думитру

Редактор-координатор:  Ана Ласаро Бош и Джереми Флеминг-Джонс

