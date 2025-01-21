EU DECODED Будет ли надлежащее финансирование спешного перевооружения Европы?

С начала агрессии России против Украины ЕС предоставил много оружия и материально-технической поддержки. Однако конфликт выявил трудности, связанные с увеличением производства боеприпасов и оружия в рамках блока.

В марте 2024 года Европейская комиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, которая предусматривает выделение 1,5 млрд евро на оборону из бюджета ЕС в период с 2025 по 2027 год.

Эти средства должны способствовать укреплению обороны, развитию технологий и промышленности, но это капля в море по сравнению с 500 млрд евро инвестиций в сектор, которые, по мнению экспертов, необходимы в ближайшее десятилетие.

«Исторически сложилось так, что большая часть расходов в этой сфере идет из национальных бюджетов, финансирующих национальные вооруженные силы. Многие говорят, что можно сделать это более эффективно, объединившись каким-то образом на уровне ЕС», – говорит Джек Шиклер, который освещает эту сферу политики для Euronews.

Лидеры, высокопоставленные чиновники и аналитики предлагают различные варианты для получения огромных сумм необходимых средств. Один из них предполагает повторить усилия, предпринятые после пандемии Covid-19, и вернуться к выпуску совместных долговых обязательств. Но прижимистые страны выступают против идеи так называемых оборонных еврооблигаций и думают об альтернативных вариантах.

«Финансирование на европейском уровне должно осуществляться совместно. Я считаю, что еврооблигации — это один из вариантов. Однако существуют и другие вещи, о которых мы можем поговорить», – утверждает Тобиас Кремер, немецкий евродепутат-социалист, входящий в подкомитет Европарламента по безопасности и обороне.

«Например, одна из проблем — есть много частных денег, которые можно было бы направить в это русло. Сейчас существует множество барьеров для частных инвесторов, препятствующих им вкладывать деньги», – добавляет он, указывая на необходимость проанализировать возможную роль Европейского инвестиционного банка.

Идея увеличить расходы на оборону также разделяет европейских граждан, о чем мы узнали от простых людей в Брюсселе. "Я считаю, что мы должны прекратить давать деньги Украине. Лучше заняться защитой своих стран на будущее», – заявил один опрошенный.

«Я бы предпочел не тратить на это деньги, но нынешняя ситуация в Европе делает это необходимым как для нашей защиты, так и для поддержки Украины. Если мы не защитим Украину, мы не защитим Европу», – заявил другой.

Взносы в НАТО могут вырасти почти вдвое

Больше денег потребуется и в том случае, если целевой взнос каждой страны в НАТО увеличится с нынешних 2% до 3,5% ВВП, за что выступает новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте. То есть ЕС потребуется собирать около 200 миллиардов евро в год.

В настоящее время лишь Польша, Эстония, Латвия и Греция тратят 3% и более. Показатель Германии и Франции, крупнейших держав ЕС, — 2%. Но другие крупные экономики, такие как Италия и Испания, еще не достигли такого уровня расходов.

«В настоящее время правительства испытывают острую нехватку средств. К тому же существует ряд ограничений на расходы ЕС на оборону. Ряд членов ЕС сохраняют нейтральный статус, и существуют юридические ограничения на закупку оружия или боеприпасов», – говорит Джек Шиклер.

Более евроцентричная стратегия также рискует привести к расколу в альянсе НАТО, если такие члены, как США или Великобритания, будут исключены из новых закупок.

Кремер выступает за увеличение целевого показателя в 2% для укрепления европейской опоры НАТО, но добавляет, что «помимо увеличения расходов, нам также необходимо делать это более эффективно».

ЕС предпринимает беспрецедентные шаги для решения проблемы реальной угрозы войны. Впервые в блоке появился комиссар, занимающийся вопросами оборонной промышленности, — литовец Андрюс Кубилюс. ЕС также хочет использовать часть замороженных активов России для поддержки Украины, но еще предстоит выяснить, насколько у него есть предпосылки и единство, чтобы стать глобальной военной державой.

