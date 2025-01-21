Как повысить конкурентоспособность ЕС в период президентства Трампа?

Конкурентоспособность и единство Европы стали главной темой коропоративного обеда Euronews Executive Lunch, прошедшего в рамках саммита в Давосе (Швейцария). Ведущие политические и деловые деятели обсудили экономические перспективы ЕС в преддверии начала работы новой администрации Трампа.

"Новая администрация Трампа - это огромная возможность для Европы, потому что Европе нужно - и я убеждена, что она это сделает - взять себя в руки, чтобы стать более независимой, стать еще более интегрированной, завершить некоторые крупные проекты, которые уже давно существуют, чтобы мы были собственным континентом и не зависели от США как от союзника, как от друга", - сказала Сильвана Кох-Мерин, президент и основатель организации Women Political Leaders, в интервью Euronews.

Инаугурационная речь Дональда Трампа не затрагивала глобальных вопросов, что позволяет предположить, что он будет придерживаться изоляционистской программы. Европа, тем временем, готовится к президентству Трампа, делая упор на единство действий.

"Нам нужно больше инвестиций в области безопасности и обороны, если мы хотим иметь больше влияния на свое будущее. Если вы не хотите быть игровой площадкой для других, значит, пришло время действовать", - заявил бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что ЕС должен, с одной стороны, "лучше регулировать", а с другой - "больше интегрироваться".

Выступавшие на мероприятии Euronews в Давосе также настаивали на том, что Европейский союз должен инвестировать в цифровизацию и искусственный интеллект, если он хочет оставаться конкурентоспособным.

"Мы хотели бы стать альтернативой для Европы во многих отношениях. И, конечно же, продолжать то, что мы делали в течение последних двух десятилетий, способствуя цифровизации Европы, а также помочь Европе подготовиться к ИИ, стать готовой к ИИ", - сказал Кеннет Фредриксен, старший вице-президент Huawei в Европе.

В ближайшие дни, вплоть до 26 января, крупнейшие мировые политические и экономические деятели, собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), намерены обсудить наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.