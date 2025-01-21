Фон дер Ляйен об отношениях с США: ЕС будет действовать прагматично и защищать свои интересы

Европейский союз будет "прагматично" относиться к новой администрации Дональда Трампа. При этом сообщество готово защищать свои стратегические интересы от любых необоснованных мер Вашингтона. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее речь, считают эксперты, задала тон во взаимодействии Брюсселя с Вашингтоном в ближайшие четыре года.

Во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал ввести тарифы на иностранные товары и серьезно пересмотреть вопрос о помощи Украине, что вызвало тревогу в ЕС. Однако после вступления в должность президент-республиканец сдержал обе угрозы.

"На карту поставлено очень многое для обеих сторон", - заявила председатель Еврокомиссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"Нашим приоритетом будет раннее взаимодействие, обсуждение общих интересов и готовность к переговорам. Мы будем прагматичны, но всегда будем придерживаться своих принципов. Защищать наши интересы и отстаивать наши ценности — это европейский путь", — добавила политик, имея в виду торговые инструменты, которые Комиссия имеет в своем распоряжении для противодействия тарифам и квотам.

Фон дер Ляйен, выступающая за прочные трансатлантические связи, назвала США одним из "ближайших партнеров" ЕС с прочными экономическими связями: от инвестиций и занятости до химического производства и цифровых услуг. Все это, по мнению главы Еврокомиссии, должно способствовать развитию сотрудничества, а не конфронтации.

"Ни одна экономика в мире не интегрирована так, как наши", - указала она.

На вопрос ведущего, может ли ЕС позволить себе поддерживать Украину в случае отказа США, фон дер Ляйен ответила, что блок будет это делать это "без всяких сомнений".

"Что бы ни случилось дальше, для нас важно, чтобы Украина оставалась независимой страной и чтобы именно она принимала решения относительно своей территории", - ответила она.

Эта речь стала первым крупным выступлением фон дер Ляйен после того, как она заболела тяжелой пневмонией в начале января. Из-за болезни глава ЕК делегировала полномочия исполнительному вице-председателю Терезе Рибере.

Отсутствие фон дер Ляйен в Брюсселе вызвало дискуссию о вакууме власти в непростое для Европы время, когда в Белом доме идет переходный период. Во вторник фон дер Ляйен попыталась вновь заявить о себе как о ведущей фигуре в политическом диалоге, хотя и не делала резких высказываний в отношении программы Трампа "Америка прежде всего".

Она также не упомянула Трампа по имени.

Самое критическое замечание было сделано вскользь, и касалось Парижского соглашения по климату, от которого американский президент в очередной раз отказался.

"Парижское соглашение остается лучшей надеждой всего человечества", - сказала фон дер Ляйен. "Европа будет придерживаться этого курса и продолжать работать со всеми странами, которые хотят защитить природу и остановить глобальное потепление".

После победы Трампа в ноябре Еврокомиссия проявляла крайнюю осторожность, чтобы не вызвать негативной реакции новой администрации США. Исполнительная власть ЕС сдержанно реагировала на военные угрозы Трампа в адрес Гренландии, принадлежащей Королевству Дания, и попытки Илона Маска вмешаться в европейские выборы.

Команда фон дер Ляйен стремится к скорейшим контактам со своими коллегами в Вашингтоне, хотя дата встреч пока не объявлена.

Суровый мир

Выступая на Всемирном экономическом форуме, который каждый январь собирает глав правительств и лидеров бизнеса, фон дер Ляйен заявила о проблемах, подрывающих глобальную торговлю: нарушение в цепочке поставок, использование энергетики в качестве оружия , и диверсии против критической инфраструктуры.

Фон дер Ляйен предупредила, что растущее использование санкций, экспортного контроля и тарифов - инструментов, которые ее Еврокомиссия активно применяла в последние годы для защиты национальной безопасности, рискует привести к "глобальной гонке на выживание", что может свести на нет десятилетия процветания.

"Мировой порядок сотрудничества, который мы представляли себе 25 лет назад, не стал реальностью. Вместо этого мы вступили в новую эпоху жесткой геостратегической конкуренции", - сказала она.

"Крупнейшие экономики мира борются за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым путям. От искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых технологий до космоса, от Арктики до Южно-Китайского моря. Гонка продолжается".

Многочисленные вызовы особенно страшны для ЕС, который погрузился в состояние экономической стагнации и демографических изменений, ставших головной болью для 27 стран-членов.

Фон дер Ляйен пообещала поставить экономику во главу угла своего второго мандата и выполнить рекомендации, изложенные в докладе Марио Драги.

Снижение цен на энергоносители, привлечение инвестиций на единый рынок и сокращение бюрократических проволочек для малых компаний станут одними из ключевых действий новго состава Еврокомиссии.

Торговые сделки получат новый импульс, добавила фон дер Ляйен, отметив недавно заключенные соглашения с МЕРКОСУР и Мексикой. Глава ЕК также намерена посетить Индию, чтобы укрепить коммерческие связи.

"В последние 25 лет Европа полагалась на растущую волну мировой торговли, чтобы стимулировать свой рост. Она полагалась на дешевую энергию из России. И Европа слишком часто отдавала на аутсорсинг свою безопасность. Но эти дни прошли", - сказала она. "Чтобы поддержать наш рост в следующей четверти века, Европа должна переключить передачу".

Фон дер Ляйен не так много говорила о Китае - страны, с которой ее Еврокомиссия неоднократно конфликтовала из-за тесных связей Пекина с Москвой, промышленных субсидий, шпионажа, саботажа, кибератак, нарушений прав человека, и напряженности в Тайваньском проливе.

В своей речи фон дер Ляйен говорила о "втором китайском шоке" из-за финансируемого государством сверхпроизводства. Мировые рынки наводнил дешевый экспорт. Ранее в ответ на это был введен целый ряд торговых ограничений, призванных контролировать объемы китайской продукции.

Фон дер Ляйен заявила, что ее руководство будет продолжать реагировать на любые несправедливые действия, как это было в случае с электромобилями, но при этом отметила, что Брюссель готов к "конструктивному" сотрудничеству с Пекином и расширению экономических связей "там, где это возможно".

"Правила взаимодействия между мировыми державами меняются. Мы не должны ничего принимать на веру. И хотя некоторым в Европе может не нравиться эта новая реальность, мы готовы с ней справиться", - сказала она, завершая свое выступление в Давосе.

"Наши ценности не меняются. Но чтобы защитить эти ценности в меняющемся мире, мы должны изменить образ действий. Мы должны искать новые возможности, где бы они ни возникали. Сейчас настал момент для взаимодействия вне блоков и табу. И Европа готова к переменам".