В понедельник делегаты Всемирного экономического форума собрались в Украинском доме, чтобы посмотреть, как Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США.

Там была организована приветственная выставка работ украинских художников под лозунгом "Ваша страна первая — побеждайте вместе с нами".

Проект был организован Фондом Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом президента Украины. Владимир Зеленский входит в число лидеров, которые принимают участие в саммите — он выступит на форуме во вторник.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал стать посредником в заключении мирного соглашения в Украине, неоднократно заявляя, что сможет добиться этого в течение 24 часов после вступления в должность.

С тех пор президент США отказался от этой позиции, заявив, что шестимесячный срок является более реалистичным. Его кандидат на пост специального посланника по Украине и России Кит Келлогг заявил, что соглашение может быть достигнуто в течение 100 дней.

Москва и Киев стремятся улучшить положение на поле боя, чтобы укрепить свои переговорные позиции перед возможными переговорами о перемирии, чтобы положить конец почти трехлетнему полномасштабному вторжению России в Украину.

Участники мероприятия в Давосе наблюдали за тем, как Дональд Трамп официально занял Овальный кабинет.

Его избрание, безусловно, вызвало волну сомнений и беспокойства у многих, кому остается только гадать, как будет выглядеть политика США в отношении Украины в течение следующих четырех лет.

Женщина снимает на мобильный телефон, как люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 20 января 2025 Markus Schreiber/AP Photo

Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за его "смехотворную" военную и финансовую поддержку Украины. Новый президент США часто обещал прекратить "пожертвования" Киеву и вместо этого использовать эти деньги для финансирования проектов, направленных на помощь американцам.

Его высказывания оставили Украину, которая в значительной степени зависит от поддержки Вашингтона, в состоянии неопределенности. Один из делегатов от Украины Андрей Длигач предложил Киеву "продать себя" Трампу как новую возможность.

"Украина должна продать себя господину Трампу, президенту Трампу, как новую возможность. Украина — это следующая "большая вещь" для западного мира. Не знак вопроса, а возможность с точки зрения безопасности, новой экономики и адаптивности", — сказал он.

Euronews побеседовал с президентом Американской торговой палаты в Украине Энди Хундером. По его словам, бизнес-ландшафт страны и возможности для роста могут стать важным фактором, способным переломить ситуацию в пользу Украины.

"Новая администрация, в которой так много представителей бизнеса, выступает за бизнес. И я думаю, что Украине есть что показать, в первую очередь то, что Украина открыта для бизнеса", — сказал он.

Люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа на экранах в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 20 января 2025 Markus Schreiber/AP Photo

В борьбе с Россией Украина продемонстрировала стойкость, превосходящую прогнозы многих ее союзников. Украинские войска не только не позволили Путину добиться значительных территориальных успехов, но и продолжают процветать в условиях деловой среды.

"Американские компании, которые сегодня продолжают работать в Украине, такие как McDonald's, обслужили 95 миллионов клиентов только в этом году. И другие компании, которые открывают бизнес в Украине, американские компании, и возможности. Украина открыта для бизнеса и созрела для возможностей", —добавил Энди Хундер.

Трамп был приведен к присяге в тот момент, когда деловые и политические лидеры начали неделю встреч на швейцарском горнолыжном курорте. Президент США примет участие во встрече виртуально, спустя всего несколько дней после своего возвращения в Белый дом.