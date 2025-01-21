Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Ваша страна превыше всего — побеждайте вместе с нами": в Давосе посмотрели инаугурацию Трампа

Люди смотрят инаугурационную речь Дональда Трампа на экранах в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 20 января 2025
Люди смотрят инаугурационную речь Дональда Трампа на экранах в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 20 января 2025 Авторское право  Markus Schreiber/AP Photo
Авторское право Markus Schreiber/AP Photo
By Malek Fouda & Oleksandra Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Участники мероприятий, связанных с Украиной, на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе собрались, чтобы послушать инаугурационную речь президента США Дональда Трампа.

В понедельник делегаты Всемирного экономического форума собрались в Украинском доме, чтобы посмотреть, как Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США.

Там была организована приветственная выставка работ украинских художников под лозунгом "Ваша страна первая — побеждайте вместе с нами".

Проект был организован Фондом Виктора Пинчука в сотрудничестве с Офисом президента Украины. Владимир Зеленский входит в число лидеров, которые принимают участие в саммите — он выступит на форуме во вторник.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал стать посредником в заключении мирного соглашения в Украине, неоднократно заявляя, что сможет добиться этого в течение 24 часов после вступления в должность.

С тех пор президент США отказался от этой позиции, заявив, что шестимесячный срок является более реалистичным. Его кандидат на пост специального посланника по Украине и России Кит Келлогг заявил, что соглашение может быть достигнуто в течение 100 дней.

Москва и Киев стремятся улучшить положение на поле боя, чтобы укрепить свои переговорные позиции перед возможными переговорами о перемирии, чтобы положить конец почти трехлетнему полномасштабному вторжению России в Украину.

Участники мероприятия в Давосе наблюдали за тем, как Дональд Трамп официально занял Овальный кабинет.

Его избрание, безусловно, вызвало волну сомнений и беспокойства у многих, кому остается только гадать, как будет выглядеть политика США в отношении Украины в течение следующих четырех лет.

Женщина снимает на мобильный телефон, как люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 20 января 2025
Женщина снимает на мобильный телефон, как люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 20 января 2025 Markus Schreiber/AP Photo

Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за его "смехотворную" военную и финансовую поддержку Украины. Новый президент США часто обещал прекратить "пожертвования" Киеву и вместо этого использовать эти деньги для финансирования проектов, направленных на помощь американцам.

Его высказывания оставили Украину, которая в значительной степени зависит от поддержки Вашингтона, в состоянии неопределенности. Один из делегатов от Украины Андрей Длигач предложил Киеву "продать себя" Трампу как новую возможность.

"Украина должна продать себя господину Трампу, президенту Трампу, как новую возможность. Украина — это следующая "большая вещь" для западного мира. Не знак вопроса, а возможность с точки зрения безопасности, новой экономики и адаптивности", — сказал он.

Euronews побеседовал с президентом Американской торговой палаты в Украине Энди Хундером. По его словам, бизнес-ландшафт страны и возможности для роста могут стать важным фактором, способным переломить ситуацию в пользу Украины.

"Новая администрация, в которой так много представителей бизнеса, выступает за бизнес. И я думаю, что Украине есть что показать, в первую очередь то, что Украина открыта для бизнеса", — сказал он.

Люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа на экранах в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 20 января 2025
Люди наблюдают за инаугурацией Дональда Трампа на экранах в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 20 января 2025 Markus Schreiber/AP Photo

В борьбе с Россией Украина продемонстрировала стойкость, превосходящую прогнозы многих ее союзников. Украинские войска не только не позволили Путину добиться значительных территориальных успехов, но и продолжают процветать в условиях деловой среды.

"Американские компании, которые сегодня продолжают работать в Украине, такие как McDonald's, обслужили 95 миллионов клиентов только в этом году. И другие компании, которые открывают бизнес в Украине, американские компании, и возможности. Украина открыта для бизнеса и созрела для возможностей", —добавил Энди Хундер.

Трамп был приведен к присяге в тот момент, когда деловые и политические лидеры начали неделю встреч на швейцарском горнолыжном курорте. Президент США примет участие во встрече виртуально, спустя всего несколько дней после своего возвращения в Белый дом.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии