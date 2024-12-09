Сирийцы Испании - о событиях в своей стране

Сирийская община в Испании мобилизовалась после падения режима Асада. У посольства в Мадриде они подняли флаг повстанцев. По словам участников акции, они празднуют конец диктатуры.

Анас Шоджаа Элатраче, сириец, живущий в Мадриде:

"Конец 52-летней диктатуры надо как следует отпраздновать. Сейчас мы вышли, чтобы сменить флаг, а в субботу состоится демонстрация на площади Пуэрта-дель-Соль. Это как большая вечеринка после многих лет диктатуры. Пока что все идет хорошо; мы не видим никаких убийств или угроз, совсем наоборот".

Однако многие аналитики опасаются новой эры репрессий в Сирии и не доверяют повстанцам.

Карлос Пас, писатель и политический аналитик:

"Достижение всех поставленных целей и окончательное взятие Дамаска удивило всех аналитиков. Однако это можно объяснить тем фактом, что высокопоставленные сирийские военные чины приказали не оказывать сопротивления. Никакого сражения не было; они взяли Алеппо, Хаму, Хомс и вошли в Дамаск, не встретив никакого сопротивления, потому что армия сдалась и вступила в сговор с этими террористическими силами".

Участник акции у посольства Сирии однако заявляют, что хотят только мира и свободы для своего народа.

Мустафа Аласали, сириец, живущий в Мадриде:

"Диктатура длилась более 60 лет, и мы не хотим, чтобы то же самое повторилось. Мы хотим справедливую страну, с правосудием, без тирании, где люди живут свободно".

В Испании проживает около 8000 сирийцев. Они организуют большую демонстрацию в субботу в Мадриде.