Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Сирийцы Испании - о событиях в своей стране

Посольство Сирии в Мадриде
Посольство Сирии в Мадриде Авторское право  Euronews / Antonio Gómez de Olea.
Авторское право Euronews / Antonio Gómez de Olea.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Сирийская община Испании отмечает конец 52-летней диктатуры. Митинги у посольства Сирии в Мадриде и и на площади Пуэртаз-дель-Соль

Сирийская община в Испании мобилизовалась после падения режима Асада. У посольства в Мадриде они подняли флаг повстанцев. По словам участников акции, они празднуют конец диктатуры.

Анас Шоджаа Элатраче, сириец, живущий в Мадриде:

"Конец 52-летней диктатуры надо как следует отпраздновать. Сейчас мы вышли, чтобы сменить флаг, а в субботу состоится демонстрация на площади Пуэрта-дель-Соль. Это как большая вечеринка после многих лет диктатуры. Пока что все идет хорошо; мы не видим никаких убийств или угроз, совсем наоборот".

Однако многие аналитики опасаются новой эры репрессий в Сирии и не доверяют повстанцам.

Карлос Пас, писатель и политический аналитик:

"Достижение всех поставленных целей и окончательное взятие Дамаска удивило всех аналитиков. Однако это можно объяснить тем фактом, что высокопоставленные сирийские военные чины приказали не оказывать сопротивления. Никакого сражения не было; они взяли Алеппо, Хаму, Хомс и вошли в Дамаск, не встретив никакого сопротивления, потому что армия сдалась и вступила в сговор с этими террористическими силами".

Участник акции у посольства Сирии однако заявляют, что хотят только мира и свободы для своего народа.

Мустафа Аласали, сириец, живущий в Мадриде:

"Диктатура длилась более 60 лет, и мы не хотим, чтобы то же самое повторилось. Мы хотим справедливую страну, с правосудием, без тирании, где люди живут свободно".

В Испании проживает около 8000 сирийцев. Они организуют большую демонстрацию в субботу в Мадриде.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Фоторепортаж: ликование в Дамаске после падения режима Асада

Иранское консульство в Дамаске разрушено в результате удара Израиля - СМИ

Брюссель смягчил правила перехода от ДВС к электромобилям. Этим довольны не все