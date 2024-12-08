Фоторепортаж: ликование в Дамаске после падения режима Асада

Повстанцы захватили Дамаск в воскресенье, толпы людей на улицах скандировали антиасадовские лозунги.

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После нескольких лет, казалось, патовой ситуации всего за две недели ситуация кардинально изменилась. В воскресенье коалиция повстанцев объявила на своем канале в Telegram, что они захватили контроль над Дамаском и что сирийские войска отступают.

Толпы людей собрались на центральных площадях Дамаска, скандируя антиасадовские лозунги.

Жители Дамаска празднуют на улицах города. AP Photo

Представитель вооруженной оппозиции сидит в одном из офисов президентского дворца в Дамаске. AP Photo

На улицах Дамаска в ночь на воскресенье. AP Photo

Сирийцы фотографируются в президентском дворце в Дамаске. AP Photo

Плакат с портретом бывшего президента Сирии Башара Асада лежит на полу в президентской резиденции. AP Photo

Всего в нескольких километрах от площади Омейядов сирийцы ворвались в президентский дворец, срывая портреты Асада с гостевых покоев, где изгнанный лидер когда-то принимал глав государств.

Повстанцы делают селфи в президентском дворце. AP Photo

Повстанцы стреляют в воздух, отмечая победу. AP Photo

Скопление машин в центре Дамаска. AP Photo