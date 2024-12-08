Фоторепортаж: ликование в Дамаске после падения режима Асада
Повстанцы захватили Дамаск в воскресенье, толпы людей на улицах скандировали антиасадовские лозунги.
После нескольких лет, казалось, патовой ситуации всего за две недели ситуация кардинально изменилась. В воскресенье коалиция повстанцев объявила на своем канале в Telegram, что они захватили контроль над Дамаском и что сирийские войска отступают.
Толпы людей собрались на центральных площадях Дамаска, скандируя антиасадовские лозунги.
Всего в нескольких километрах от площади Омейядов сирийцы ворвались в президентский дворец, срывая портреты Асада с гостевых покоев, где изгнанный лидер когда-то принимал глав государств.