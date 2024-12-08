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Бойцы сирийской оппозиции празднуют после падения правительства Сирии в Дамаске
Бойцы сирийской оппозиции празднуют после падения правительства Сирии в Дамаске Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo

Фоторепортаж: ликование в Дамаске после падения режима Асада

By euronews
Опубликовано
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Повстанцы захватили Дамаск в воскресенье, толпы людей на улицах скандировали антиасадовские лозунги.

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После нескольких лет, казалось, патовой ситуации всего за две недели ситуация кардинально изменилась. В воскресенье коалиция повстанцев объявила на своем канале в Telegram, что они захватили контроль над Дамаском и что сирийские войска отступают.

Толпы людей собрались на центральных площадях Дамаска, скандируя антиасадовские лозунги.

Жители Дамаска празднуют на улицах города.
Жители Дамаска празднуют на улицах города.AP Photo
Представитель вооруженной оппозиции сидит в одном из офисов президентского дворца в Дамаске.
Представитель вооруженной оппозиции сидит в одном из офисов президентского дворца в Дамаске.AP Photo
На улицах Дамаска в ночь на воскресенье.
На улицах Дамаска в ночь на воскресенье.AP Photo
Сирийцы фотографируются в президентском дворце в Дамаске.
Сирийцы фотографируются в президентском дворце в Дамаске. AP Photo
Плакат с портретом бывшего президента Сирии Башара Асада лежит на полу в президентской резиденции.
Плакат с портретом бывшего президента Сирии Башара Асада лежит на полу в президентской резиденции.AP Photo

Всего в нескольких километрах от площади Омейядов сирийцы ворвались в президентский дворец, срывая портреты Асада с гостевых покоев, где изгнанный лидер когда-то принимал глав государств.

Повстанцы делают селфи в президентском дворце.
Повстанцы делают селфи в президентском дворце. AP Photo
Повстанцы стреляют в воздух, отмечая победу.
Повстанцы стреляют в воздух, отмечая победу. AP Photo
Скопление машин в центре Дамаска.
Скопление машин в центре Дамаска. AP Photo
Повстанцы снимают государственный флаг Сирии с государственного учреждения.
Повстанцы снимают государственный флаг Сирии с государственного учреждения. AP Photo
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