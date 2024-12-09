Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Изменение климата: как курорты в Альпах готовятся к концу эры «белого золота»

Совместно с
By Laurence Alexandrowicz
Опубликовано
Из-за изменения климата низкогорные горнолыжные курорты зимой становятся менее привлекательными. С помощью десяти пилотных районов BeyondSnow готовит их к «периоду без снега».

Клемен Лангус, директор туристического офиса на территории муниципалитета Бохинь, расположенного в самом сердце национального парка Триглав, отмечает, что число посетителей местного горнолыжного курорта падает из года в год. «10 или 15 лет назад горнолыжный туризм составлял 35% от общего числа наших посетителей. Сейчас это 18–20%», — сетует он. 

Цель европейского проекта BeyondSnow (межрегиональный проект, работающий сразу с несколькими регионами) — помочь альпийским регионам преодолеть зависимость от снега.

«Чтобы быть прибыльным, горнолыжный курорт должен быть открыт 100 дней в году»
Филипп Коррадини
Исследователь EURAC

В течение трёх лет перед EURAC и десятком других партнёров стояла задача разработать стратегию, которая поможет курортам пережить социальные, экономические и экологические последствия изменения климата. «Наша цель — предоставить им данные и инструменты для разработки собственных стратегий», — объясняет Филипп Коррадини.

Как мы можем подготовиться к периоду без «белого золота»?

Озеро Бохинь в Словении привлекает 250 000 туристов в год, большинство из которых приезжают сюда летом. На высоте от 1500 до 1800 м над уровнем моря лыжников приветствуют 22 трассы, с которых открываются потрясающие виды на это место.  Но надолго ли?

«Мы должны найти способы создания пешеходных и велосипедных маршрутов без ущерба для пастбищ», — комментирует Клемен Лангус. «Говоря о развитии этой территории, мы должны помнить о трёх основных составляющих: сельское хозяйство, туризм и защита окружающей среды».

Бохинь — одна из десяти пилотных площадок проекта BeyondSnow. Десять сообществ из шести альпийских стран (Франции, Италии, Словении, Швейцарии, Германии и Австрии) готовятся к будущему, делясь своим опытом. Во Франции в проекте принимает участие курорт Метабиф в Юре.

«Представители курортов организовали интервью и семинары с заинтересованными сторонами, а мы провели для них туристическое исследование", — объясняет Филипп Коррадини. — В настоящее время стратегию перехода формируют на основании всей полученной информации. Разрабатывается стратегия, ориентированная не только на туризм, но и на удобство жизни в местах, которые они называют своим домом».

Снег исчезает, людей всё меньше

Переходный период также подразумевает борьбу с оттоком сельского населения. В Италии молодые люди покидают горы Карния, когда снег сходит с крошечного курорта Прадибоско, расположенного на высоте 1100 метров. 

В подобной ситуации 28-летняя Маргарита Мейбл Костантини испытывает отчаяние. Она также работает в рамках проекта BeyondSnow.

«Молодые люди любят свой регион и хотят остаться, но у них отсутствуют какие-либо перспективы. Прежде всего, им нужны рабочие места здесь, в регионе, которые позволят им жить и строить планы на будущее».

«Все туристические зоны обладают потенциалом.  Мы помогаем жителям создать собственную туристическую привлекательность, и не позволяем это делать посторонним людям, у которых может не быть эмоциональной привязанности к региону»
Филипп Коррадини
Исследователь EURAC

Проект BeyondSnow, финансируемый в рамках политики сплочения Европейского союза в размере 1 944,473 млн евро из общей суммы в 2 720,730 млн евро, поощряет развитие местного потенциала. «Мы надеемся, что каждое сообщество найдёт свои собственные сокровища, чтобы предложить туристам что-то новое».  

Компания BeyondSnow вскоре представит цифровой инструмент, который позволит регионам, находящимся под угрозой исчезновения, переосмыслить себя, оценить свою устойчивость к изменению климата и предложить экологичные альтернативы. Этот инструмент будет доступен лицам, принимающим решения в Альпах, в надежде повлиять на политиков. 

