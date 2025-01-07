США: первый зимний шторм в новому году оказался смертоносным

Снежная буря захватила в ледяные тиски большую часть центральных районов и северо-востока США. Более 60 миллионов человек в 30 штатах получили предупреждения о шторме. Ожидается, что сложные погодные условия сохранятся до конца недели.
В США по меньшей мере пять человек погибли и ещё десятки пострадали в результате снежной бури, начавшейся в минувшие выходные.
Непогода затронула обширные территории от Среднего Запада до Средней Атлантики. По оценкам Национальной метеорологической службы США (NWS), в зоне риска оказалось более 60 миллионов человек. В ведомстве утверждают, что в ряде районов зафиксированы самые обильные за последнее десятилетие снегопады.
Полярный вихрь, принёсший морозы, снегопады и ледяной дождь, привёл к массовому закрытию школ, дорожному хаосу и отключению электричества.
В семи штатах США с понедельника объявлен режим чрезвычайной ситуации:
- Мэриленд,
- Вирджиния,
- Западная Вирджиния,
- Канзас,
- Миссури,
- Кентукки
- и Арканзас.
Национальная гвардия развёрнута для помощи застрявшим на дорогах водителям.
По данным американских СМИ, четыре человека погибли в авариях на дороге. NBC News сообщил, что ещё один мужчина получил смертельную травму во время уборки снега в округе Джексон штата Миссури.
Во вторник до 190 тысяч домов оставались без света и отопления.
Более 2500 рейсов были отменены, около 9000 – задержаны из-за экстремальной погоды.
По прогнозам метеорологов, мокрый снег продолжит валить в течение дня на большей части северо-востока США.