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США: первый зимний шторм в новому году оказался смертоносным

Расчистка сугробов возле одного из торговых центров, Сент-Анн, Миссури, 6 января 2025 года.
Расчистка сугробов возле одного из торговых центров, Сент-Анн, Миссури, 6 января 2025 года. Авторское право Christian Gooden/St. Louis Post-Dispatch via AP
Авторское право Christian Gooden/St. Louis Post-Dispatch via AP
By Alexander KazakevichEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Снежная буря захватила в ледяные тиски большую часть центральных районов и северо-востока США. Более 60 миллионов человек в 30 штатах получили предупреждения о шторме. Ожидается, что сложные погодные условия сохранятся до конца недели.

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В США по меньшей мере пять человек погибли и ещё десятки пострадали в результате снежной бури, начавшейся в минувшие выходные.

Непогода затронула обширные территории от Среднего Запада до Средней Атлантики. По оценкам Национальной метеорологической службы США (NWS), в зоне риска оказалось более 60 миллионов человек. В ведомстве утверждают, что в ряде районов зафиксированы самые обильные за последнее десятилетие снегопады.

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Полярный вихрь, принёсший морозы, снегопады и ледяной дождь, привёл к массовому закрытию школ, дорожному хаосу и отключению электричества.

В семи штатах США с понедельника объявлен режим чрезвычайной ситуации:

  • Мэриленд,
  • Вирджиния,
  • Западная Вирджиния,
  • Канзас,
  • Миссури,
  • Кентукки
  • и Арканзас.

Национальная гвардия развёрнута для помощи застрявшим на дорогах водителям.

По данным американских СМИ, четыре человека погибли в авариях на дороге. NBC News сообщил, что ещё один мужчина получил смертельную травму во время уборки снега в округе Джексон штата Миссури.

Самолёт Delta Air Lines ждёт, пока расчистят снег в аэропорту Детройта, штат Мичиган, 6 января 2025 года.
Самолёт Delta Air Lines ждёт, пока расчистят снег в аэропорту Детройта, штат Мичиган, 6 января 2025 года.Charlie Riedel/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Во вторник до 190 тысяч домов оставались без света и отопления.

Более 2500 рейсов были отменены, около 9000 – задержаны из-за экстремальной погоды.

По прогнозам метеорологов, мокрый снег продолжит валить в течение дня на большей части северо-востока США.

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