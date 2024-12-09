Одиннадцатая ночь протестов в Грузии прошла относительно спокойно

Десятки тысяч людей участвуют в демонстрациях в Грузии протеста против решения правящей партии приостановить на четыре года переговоры о вступлении в ЕС.

Митинги, проходящие у здания парламента в Тбилиси, встречают значительные силы полиции.

Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов и подавления беспорядков.

Некоторые участники акций протеста рассказывают о полученных травмах, в результате применения полицейскими против демонстрантов резиновых дубинок.

Насилие в отношении журналистов

Отдельная демонстрация была организована в Тбилиси, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении журналистов, освещающих протесты.

В воскресенье несколько сотен работников СМИ прошли по проспекту Руставели в центре Тбилиси, держа в руках фотографии журналистов, которые подверглись нападениям.

"Наши коллеги были избиты, сильно пострадали, некоторые находятся в больнице в тяжелом состоянии", - рассказала ведущая независимой грузинской телекомпании "ТВ Пирвели" Екатерина Мишвеладзе.

Демонстранты оказывают помощь журналисту, пострадавшему от слезоточивого газа во время митинга у здания парламента, 1 декабря 2024 г. Zurab Tsertsvadze/AP

Во время субботней демонстрации репортер Мака Чихладзе и ее коллега с "ТВ Пирвели" стали жертвами агрессивно настроенной группы людей в чёрной одежде и балаклавах, которая пыталась запугать их.

По словам Чихладзе, ее коллега заснял людей, которые присоединились к акции исключительно с целью нападения на митингующих, на камеру.

Поняв, что они попали на видеозапись, мужчины подбежали к Чихладзе и толкнули ее на землю. Ее коллега получил травму головы, камеру и другое оборудование у них похитили.

Почему грузины протестуют?

Правящая партия "Грузинская мечта" сохранила контроль над парламентом в результате парламентских выборов 26 октября, результаты которых оспариваются оппозицией.

Правящую партию обвиняют в фальсификации результатов голосования при поддержке РФ, чтобы сохранить у власти "дружественную Москве", как говорят оппозиционеры, "Грузинскую мечту".

Первые протесты, начавшиеся после объявления итогов выборов, приобрели новое измерение и вышли за пределы столицы Тбилиси, когда "Грузинская мечта" приняла решение приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

Отряды полиции во время митинга у здания парламента Zurab Tsertsvadze/AP

Решение о приостановке переговоров о евроинтеграции было принято в ответ на резолюцию Европейского парламента с критикой прошедших в Грузии выборов.

В документе говорится, что проведенное голосование - еще одно проявление "продолжающегося демократического отката Грузии, за который полностью ответственна правящая партия "Грузинская мечта".

Власти Грузии официально подали заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Статус кандидата в члены ЕС был предоставлен стране в декабре следующего года, к радости многих грузин, которые праздновали это событие на улицах Тбилиси.

Несогласные с решением "Грузинской мечты" заявляют, что будут выходить на акции протеста до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.