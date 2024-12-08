Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Европе осудили насилие полиции против проевропейских демонстрантов в Грузии

Полиция перекрывает улицу во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС в Тбилиси, 7 декабря 2024 года
Полиция перекрывает улицу во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС в Тбилиси, 7 декабря 2024 года Авторское право  Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши потребовали, чтобы "основные права, включая свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, были поддержаны и защищены в соответствии с конституцией Грузии".

Германия, Франция и Польша осудили "непропорциональное применение силы" против проевропейских демонстрантов на фоне продолжающихся манифестаций в Тбилиси.

В своем совместном заявлении министры иностранных дел трех стран - Анналена Бербок, Жан-Ноэль Барро и Радослав Сикорский - призвали к немедленному освобождению активистов.

Более 400 протестующих, включая лидеров оппозиции и не менее 50 журналистов, были задержаны, более 100 человек получили ранения.

Полиция задерживает демонстрантов во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз в Тбилиси, 7 декабря 2024 г.
Полиция задерживает демонстрантов во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз в Тбилиси, 7 декабря 2024 г. Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Министры потребовали, чтобы "основные права, включая свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, были соблюдены и защищены в соответствии с конституцией Грузии и международными обязательствами".

Германия, Франция и Польша также призвали правящую партию "Грузинская мечта" к деэскалации напряженности и открытию инклюзивного диалога со всеми политическими силами и представителями гражданского общества.

"Мы подчеркиваем нашу решимость поддержать демократические и европейские устремления грузинского народа", - говорится в заявлении.

Подавление протестов силовыми структурами также вызвало осуждение со стороны Соединенных Штатов.

Выступая на министерской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, госсекретарь Энтони Блинкен осудил жестокие "репрессии против тех, кто призывает свою страну оставаться на пути к сближению с Европой".

Правящая партия "Грузинская мечта" сохранила контроль над парламентом в результате резонансных парламентских выборов 26 октября.

Демонстранты светят лазерами во время митинга протеста против решения правительства приостановить переговоры с ЕС в Тбилиси, 7 декабря 2024 г.
Демонстранты светят лазерами во время митинга протеста против решения правительства приостановить переговоры с ЕС в Тбилиси, 7 декабря 2024 г. Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов голосования при поддержке России, чтобы сохранить у власти партию "Грузинская мечта", которую они называют "дружественной Москве".

Но первоначальные протесты против выборов приобрели новое измерение и вышли за пределы столицы Тбилиси после того, как в прошлый четверг "Грузинская мечта" приняла решение приостановить переговоры о вступлении в ЕС по крайней мере до 2028 года.

"Они просто не смогут добиться своего с помощью насилия, потому что больше людей выйдут на улицы, больше людей будут на нашей стороне из-за этого. Я не знаю, в чем заключается их план, честно говоря, понятия не имею. Они делают противоположное тому, что должны делать", - сказала участница акции протеста Элен Чиковани.

Решение о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было принято в ответ на резолюцию Европейского парламента, где выборы в Грузии обозначены как несвободные и неправомерные.

В ней говорится, что выборы стали еще одним проявлением продолжающегося демократического отката Грузии, "за который полностью ответственна правящая партия "Грузинская мечта"".

Демонстранты держат плакаты во время митинга у здания парламента в Тбилиси, 7 декабря 2024 г.
Демонстранты держат плакаты во время митинга у здания парламента в Тбилиси, 7 декабря 2024 г. Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По словам международных наблюдателей, на выборах наблюдались случаи насилия, подкупа и двойного голосования, что побудило некоторых законодателей ЕС потребовать повторного их проведения.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года при условии, что она выполнит рекомендации блока, но Брюссель приостановил этот процесс в начале этого года после принятия противоречивого закона об "иностранном влиянии", который многие расценили как удар по демократическим свободам.

Критики также обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что она становится все более авторитарной и склоняется в сторону Москвы.

Недавно партия провела законы, аналогичные тем, которые Кремль использует для подавления свободы слова и прав ЛГБТК+.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Париже, обсудила ситуацию в стране с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, во время совместной дискуссии были "разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии".

Проевропейский президент давно враждует с "Грузинской мечтой" и отказывается подписывать некоторые из наиболее спорных, по ее мнению, законодательных актов.

Там же в Париже в субботу она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем сообщении в сети X после этой встречи она поблагодарила Зеленского за "твердую и непоколебимую поддержку грузинского народа" со стороны Украины, добавив, что у ее страны "нет альтернативы" будущему в составе ЕС.

Также в сети X Зеленский заявил, что поддерживает борьбу Грузии за "достойное будущее", и сказал, что будет координировать свои действия с глобальными партнерами для оказания поддержки грузинскому народу в его борьбе за "свободную и независимую жизнь".

