Зеленский ввел санкции против миллиардера Иванишвили и "его сообщников"

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Украина присоединилась к трем странам Балтии и ввела санкции против миллиардера и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции направлены против Иванишвили и "его сообщников, которые предают интересы Грузии и грузинского народа". Он призвал США и Европу занять такую же "принципиальную" позицию в отношении грузинского руководства.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - сказал Зеленский.

Санкции введены, в частности, против главы Службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили, мэра Тбилиси и генсекретаря партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, главы МВД Вахтанга Гомелаури, владельца телекомпании "Имеди" Ираклия Рухадзе.

Массовые акции протеста в Грузии не прекращаются после объявления итогов парламентских выборов и заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, что переговоры о вступлении в ЕС приостанавливаются до 2028 года.

В четверг глава правительства назвал оппозицию "либерал-фашистами": "Мы сделаем все необходимое для полного искоренения либерал-фашизма", - заявил он на брифинге для прессы, в очередной раз обвинив участников акций протеста в получении финансирования из-за рубежа.

Полиция задержала уже более 320 человек, включая представителей оппозиционных политических сил, работников СМИ и активистов. В правительстве заявляют "о превентивных мерах". Полиция применяет спецсредства для разгона демонстрантов, очевидцы и правозащитники заявляют об избиениях.

МВД Грузии обвиняет демонстрантов "насильственных действиях".

"В результате насильственных действий пострадали более 150 сотрудников полиции, многие граждане и представители СМИ, нанесен ущерб имуществу физических и юридических лиц, повреждена инфраструктура мэрии Тбилиси", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду.

В Вашингтоне заявили, что осуждают организованное "Грузинской мечтой" насилие против демонстрантов.

В Белом доме заявляют, что США "готовятся использовать все имеющиеся инструменты, включая дополнительные санкции", чтобы призвать к ответу тех, кто "подрывает демократические процессы и институты в Грузии".