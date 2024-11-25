РЕКЛАМА

Как и многие другие, 29-я конференция ООН по изменению климата потребовала дополнительного времени для достижения общего соглашения.

В ранние часы воскресенья измученные делегаты в Баку наконец достигли компромисса по самому важному вопросу COP29: новым рамкам финансирования климата. Исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стиэлл назвал его "страховым полисом для человечества", добавив, что, "как и любой страховой полис, он работает только в том случае, если взносы выплачиваются полностью и в срок. Обещания должны быть выполнены, чтобы защитить миллиарды жизней".

Сумма, которую согласились гарантировать развитые страны, составляет 300 миллиардов долларов в год к 2035 году, что гораздо меньше, чем просили развивающиеся страны, и многие из их делегатов выразили свое недовольство.

Чандни Райна, делегат от Индии на переговорах, сказала, что они попросили председателя COP29 выступить перед принятием соглашения, но их просьба была проигнорирована.

Она назвала это "прискорбным инцидентом", подчеркнув, что он повторяет модель отсутствия "инклюзивности" и "уважения" со стороны некоторых стран.

"Это было срежиссировано, и мы крайне, крайне разочарованы этим инцидентом", - добавила она.

Бакинское соглашение - это "пол, а не потолок".

В то же время, как отмечают другие, компромисс был принят несмотря ни на что, и теперь есть надежда, что эта сумма послужит фундаментом для достижения цели, которая, по мнению экспертов, необходима - $1,3 трлн в год.

Хусейн Альфа Нова, советник председателя Африканской группы, пояснил:

"Для Африканской группы было очень важно, чтобы эта цифра - $300 млрд к 2035 году - была не потолком, а полом. И нам удалось на позднем этапе переговоров добавить термин "по крайней мере", чтобы гарантировать, что это может быть только начальной базой, минимумом, учитывая огромные потребности развивающихся стран".

Добровольные взносы богатых стран, не включенных в группу развитых стран в Конвенции 1992 года, таких как Китай и Южная Корея, должны помочь достичь этого потолка, а также многосторонние банки развития, инвестиции частного сектора и доходы от налогов и углеродных рынков.

Как и большинство делегатов, европейский комиссар по вопросам климата Вопке Хёкстра подчеркнул, что соглашение, достигнутое в сложные геополитические времена, имеет особое значение.

"Меньше, чем хотелось бы, но лучше, чем мы опасались".

Выступая на заключительном пленарном заседании, он также указал на вопрос, близкий сердцу ЕС, в котором также был достигнут определенный прогресс:

"Еще одна тема, которая занимала наши умы на этой неделе, - это сокращение выбросов. Это не было главной темой нынешней КС, но мы хотели большего, потому что мир нуждается в этом. И хотя консенсус в ОАЭ был нарушен, мы все же продвинулись вперед, даже пусть и совсем немного".

Он добавил: "Нам удалось сохранить Дубай и сделать несколько шагов вперед. Это меньше, чем нам хотелось бы, но лучше, чем мы опасались".

В следующем году Конференция ООН по климату пройдет в бразильском городе Белен, где среди прочих вопросов центральное место займут смягчение последствий изменения климата в целом и тропические леса Амазонки.