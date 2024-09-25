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Как "Большая нефть" лоббирует климатическую политику ЕС?

Transparency International проанализировала данные о лоббировании в ЕС компаний Shell, Total, Eni, Equinor, ExxonMobil, BP и Chevron.
Transparency International проанализировала данные о лоббировании в ЕС компаний Shell, Total, Eni, Equinor, ExxonMobil, BP и Chevron. Авторское право Elizabeth Conley/ 2018 Houston Chronicle
Авторское право Elizabeth Conley/ 2018 Houston Chronicle
By Amandine Hess
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В двух новых отчетах утверждается, что лоббирование интересов компаний, работающих в сфере ископаемого топлива, оказывает огромное влияние на формирование климатической политики ЕС.

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Представители семи крупнейших компаний, добывающих ископаемое топливо, и сеть из более чем 50 организаций провели более 1000 встреч с европейскими чиновниками в период с 2019 по 2024 год, говорится в новом отчете, опубликованном Transparency International.

Две трети этих встреч касались "Зеленой сделки" - стратегии ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году, говорится в докладе.

"Одна из тем, которая повторяется снова и снова, - это использование водорода, а также систем хранения и улавливания углерода", - сказал Euronews Рафаэль Кергуено, старший сотрудник по вопросам политики Transparency International.

"Сегодня эти системы вызывают много споров, но они нашли свое место в новых приоритетах комиссии", - добавил он.

Общий лоббистский бюджет "большой семерки", а именно Shell, Total, Eni, Equinor, ExxonMobil, Chevron и BP, составил почти 64 миллиона евро, что делает эту сеть одной из самых обеспеченных ресурсами организаций в Брюсселе, сказал Кергуено.

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'Трубопровод власти'

Transparency International также обнаружила связи между сетями и делегатами, присутствовавшими на COP28 - Конференции ООН по изменению климата 2023 года, которая состоялась в Дубае в прошлом году.

"На COP28 мы увидели, что это была COP с самым высоким присутствием лоббистов интересов сферы ископаемого топлива или организаций, связанных с отраслью ископаемого топлива, за всю историю COP", - сказал Кергуено.

Он отметил, на саммите, в конечном итоге, решили не идти на "полный отказ" от ископаемого топлива.

"Этот "трубопровод" власти тянется от ЕС до глобального уровня", - добавил он.

"Открыть дверь" для компаний, добывающих ископаемое топливо

За время работы Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен состоялось около 900 встреч ее представителей с лоббистами интересов нефтегазовой отрасли, говорится в другом докладе, опубликованном Fossil Free Politics, компанией, которую координируют коалация Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory, Food and Water Europe и Greenpeace.

"Индустрия ископаемого топлива очень успешно ослабляла, задерживала и блокировала столь необходимые климатические меры", - заявил Euronews Ким Клес, активист кампании Fossil Free Politics.

В докладе также утверждается, что вторжение России в Украину способствовало получению такими компаниями политического доступа к консультированию по вопросам реагирования Европы на энергетический кризис.

"У REPowerEU была повестка, и они открыли дверь для компаний сферы ископаемого топлива, чтобы попросить их внести свой вклад", - сказал Клес. "И они, по сути, предоставили им свободный доступ к разработке нового плана для ЕС по реагированию на угрозы, связанные с вторжением РФ, и по снижению зависимости ЕС от российского газа".

Похоже, что вопрос лоббирования, по крайней мере, находится на радаре ЕС. В своем письме на имя еврокомиссара, который будет отвечать за вопросы прозрачности, Урсула фон дер Ляйен заявила, что укрепит систему прозрачности Европейской комиссии.

Комиссия намерена внести всех руководителей в свой реестр прозрачности: базу данных, в которой перечислены организации, пытающиеся повлиять на решения европейских институтов.

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