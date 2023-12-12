COP28: проект итогового документа вызывает споры

By Euronews

Участники климатического саммита в Дубае пока не могут согласовать тест итогового документа. Споры вызывает вопрос об ископаемом топливе.

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Джейн Уизерспун, Euronews: "Климатический саммит COP28 подходит к концу. В проекте соглашения, принятом накануне вечером, содержится призыв сократить потребление и производство ископаемого топлива. Этот вопрос доминировал на переговорах. И хотя некоторые критиковали текст, считая его недостаточно жестким, призывающим лишь к "постепенному отказу" от ископаемого топлива, президент COP28 Султан Аль Джабер сказал, что это шаг в правильном направлении".

Султан Аль-Джабер, председатель COP28 :"Мы добились прогресса, но нам еще многое предстоит сделать. Вы знаете, что еще предстоит согласовать документ. Я бы хотел, чтобы вы продемонстрировали самые высокие амбиции по всем вопросам, в том числе по вопросу ископаемого топлива".

Джейн Уизерспун, Euronews: "Теперь страны представят свои соображения на фоне призывов к многосторонности и сотрудничеству. Двухнедельный саммит подходит к концу. Завершаются и мероприятия, проходившие в его рамках в многочисленных павильонах на территории Экспо Сити Дубай. Здесь прозвучали поздравления в адрес Азербайджана, который был выбран местом проведения COP29 в следующем году. Теперь все внимание будет приковано к городу-организатору климатической конференции и и сохранению динамики в глобальной борьбе с изменением климата".