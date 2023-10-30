С помощью лобби нефтегазовый сектор ЕС "оптимизирует" свои налоги

Производители ископаемого топлива получили за время кризиса неожиданно большую прибыль. Их критикуют за попытки уменьшить и отсрочить выплату с неё налогов

РЕКЛАМА

Европейские компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, получили во время энергетического кризиса неожиданно большую прибыль, но сумели значительно уменьшить и отсрочить выплату с неё налогов. Такое обвинение бросила производителям нефти, газа и угля европейская организация защитников окружающей среды Fossil Free Politics.

У каждой страны-члена ЕС с этим своя ситуация. В Италии, например, нефтегазовый гигант Eni увеличил свою чистую прибыль более чем вдвое из-за роста цен, но избежал уплаты дополнительного налога в размере 25%, который был введен по решению правительства Марио Драги.

Алессандро Рунци из итальянской экологической организации Recommon IT:

«Закон об этом был написан настолько плохо, что все энергетические компании обжаловали его в судебном порядке. В результате из первоначально ожидаемого дохода в 11 млрд евро в казну фактически поступило от налога на сверхприбыль 2,8 млрд».

В Чешской Республике владелец компании по добыче полезных ископаемых "Энергетический и промышленный холдинг» (EPH)публично пригрозил переместить один из своих филиалов за границу из-за предложения властей обложить прибыль EPH за 2022 год стопроцентным налогом.

Радек Кубала, чешская организация ReSet CZ:

«Холдинг смог отсрочить выплату налога на свою непредвиденную прибыль за 2023 год. В результате львиная доля их прибыли за текущий год им вообще не облагается. EPH также добился снижения налога на свою сверхприбыль со 100% до всего лишь 60% за 2023 год».

В Испании возникли проблемы с применением налога: дополнительный сбор с доходов энергетических компаний в 2022 года составил 1,2% тогда, как их непредвиденная прибыль выросла на 35%.

Ирен Гонсалес из Альянса против энергетической бедности Каталонии:

"Endesa и Iberdrola отказались платить больше, пока продолжается административное разбирательство. Эти компании утверждают, что Евросоюз рекомендовал налог на прибыль, а не на доход, не желая вредить бизнесу".

В сентябре 2022 года страны Евросоюза договорился обложить компании, добывающие ископаемое топливо, налогом с прибыли превышающим 20% от среднего показателя. Поднять налог выше не позволило лобби энергетического сектора. В брюссельских учреждениях Евросоюза развешены плакаты с осуждением такого давления на политиков, которое сами лоббисты отрицают:

Нарег Терзян, Ассоциация IOGP Europe, представляющая промышленность:

«Энергетический кризис связан с поставками газа. Я думаю, что для газового сектора совершенно нормально участвовать в таких дискуссиях, в данном случае, с Еврокомиссией. Для меня это здравый смысл.

В Брюсселе распространен доклад под названием "Холодные дома, горячие прибыли". В нем говорится, что за год после начала российского вторжения в Украину было проведено более 200 встреч между официальными лицами и лоббистами компаний, добывающих ископаемое топливо: то есть обработка чиновников с целью снижения налогов на сверхприбыль происходила почти каждый рабочий день.