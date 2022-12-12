Учреждения власти Евросоюза недостаточно защищены от неправомерного влияния извне. На это может указывать скандал с предполагаемым подкупом некоторых законодателей ЕС лоббистами одного из государств Персидского залива (в причастности к этому подозревают Катар). Председатель Еврокомиссии заявила, что ситуация вызывает у неё «крайнюю озабоченность»:

«Для нас очень важно иметь не только строгие правила, но и одинаковые правила для всех институтов и не допускать никаких исключений, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Это вопрос прозрачности».

Ситуацию намерен обсудить Совет ЕС. По словам профессора Европейского права в Высшей коммерческой школе в Париже, самым уязвимым из этих трёх органов власти ЕС является парламент.

«Это единственное учреждение, в котором по сути нет правил, навязанных его представителями, и очень слабо соблюдаются этические нормы, - сказал Альберто Алеманно. - Около четверти евродепутатов имеют другую работу, приносящую им дополнительный доход, но способную вызвать конфликт интересов. Это влияет не только на имидж Европейского парламента, но и на давно идущий процесс европейской интеграции, а также затрагивает интересы самого Союза в нынешний период беспрецедентных геополитических перестановок».

В скандал оказались вовлечены вице-спикер Европарламента и бывший депутат. Парижскому правоведу кажется очевидным, что Брюссель и Страсбург должны пересмотреть свои правила лоббирования, чтобы не позволить этой легальной деятельность перерасти в коррупцию:

«Европейский Союз имеет на бумаге систему этики и добросовестности, которая довольно сложна и продвинута. В ней много лазеек. Это, безусловно, относится к Европейскому парламенту, - продолжал Альберто Алеманно. - Я надеюсь, что за этот скандал расплатятся многие политические лидеры которые выступали против принятия в парламенте и других учреждениях власти более строгих правил. "

Согласно внутреннему кодексу поведения депутатов Европарламента, они не могут принимать подарки стоимостью более 150 евро. Но при этом они не обязаны сообщать о своих встречах с лоббистами и заинтересованными сторонами, если только они не являются докладчиками в теме, которая интересует эти стороны.