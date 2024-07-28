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"Тропа любви" в Чинкве-Терре вновь открыта

"Тропа любви" в Чинкве-Терре, Италия
"Тропа любви" в Чинкве-Терре, Италия Авторское право Pexels
Авторское право Pexels
By Кнарик Хачатрян
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"Тропа любви" в итальянском Чикве-Терре вновь открылась для туристов после ремонта. Идиллический маршрут не был доступен с 2012 года из-за оползня

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После 12 лет ожидания знаменитая Via dell’Amore ("Тропа любви") в Италии вновь открылась для туристов. Известный как самая романтическая прогулка в мире, идиллический маршрут длиной в примерно километр по побережью Чинкве-Терре, теперь доступен местным жителям с 8 утра до 7 вечера бесплатно, а для туристов посещение тропы будет входить в стоимость билета в Чинкве-Терре и составит 7,5 € для взрослого в обычные дни и 15 € в дни максимальной загрузки. Число выходящих на маршрут ежечасно ограничего.

Via dell’Amore входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проходит между посёлками Манарола и Риомаджоре на территории нацпарка Чинкве-Терре. Её прохождение занимает от 20 до 40 минут.

Путь, очень популярный среди туристов, был закрыт в 2012 году после того, как оползень повредил пешеходную дорожку и ранил четырех иностранцев.

За этим последовало десятилетие масштабного ремонта, стоимость которого оценивается в 22 млн евро.

Теперь романтики смогут насладиться великолепием Риомаджоре и Манаролу — от впечатляющих видов на Средиземное море до красочных архитектурных изысков.

Путь Via dell’Amore был построен в 1920 году одновременно с модернизацией региональной железнодорожной линии. Рабочим понадобилась пешеходная дорожка во время строительства, и легенда гласит, что эта тропа стала местом встречи влюбленных из двух городов.

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