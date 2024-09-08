Греция: новый "социальный" курс премьера Мицотакиса

Хорошие новости для греческих пенсионеров, врачей, военнослужащих и работников государственного и частного секторов: правое правительство объявило о ряде мер, направленных на увеличение располагаемого дохода граждан и повышение доступности жилья.

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Повышение минимальной заработной платы и улучшение национальной системы здравоохранения (ESY) – два ключевых приоритета его второго срока, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции во втором городе страны Салониках, где проходит Международная выставка TIF.

Мицотакис отметил, что целью правительства консерваторов является постепенное повышение среднемесячной зарплаты до 1500 евро, а минимальной – до 950 евро к 2027 году.

"Вторая цель – реформировать ESY. К 2027 году у нас должно быть много новых больниц и более высокооплачиваемых врачей", – добавил премьер.

Он также проанонсировал повышение пенсий для 2 миллионов человек с начала следующего года.

3 миллиарда евро на "социалку"

Только в 2025 году правительство планирует потратить на социальные меры 3 миллиарда евро, что составляет 1,5% ВВП балканской страны.

Греция всё ещё восстанавливается после бюджетного кризиса 2009-2018 годов, который поразил четверть её экономики и едва не привел к вылету из еврозоны. Многолетние меры жёсткой экономии привели к сокращению зарплат и пенсий.

В последние годы экономика восстанавливается, при этом Греция по-прежнему занимает второе место по уровню безработицы в ЕС после Испании.