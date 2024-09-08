Кир Стармер приехал в Ирландию за "перезагрузкой" отношений

By Euronews и AP

Отношения между двумя странами стали напряженными после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, что осложнило некоторые политические структуры Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился со своим ирландским коллегой Саймоном Харрисом в Дублине в рамках визита, который был охарактеризован как "перезагрузка" отношений между двумя странами.

Это первый визит британского лидера в Ирландию за последние пять лет, и это еще один признак того, что обе страны хотят углубить отношения в сфере экономики и безопасности.

Харрис стал первым международным лидером, с которым встретился Стармер после победы его Лейбористской партии на выборах 4 июля.

"Сегодняшний день действительно знаменателен, потому что мы четко заявили о своем стремлении к перезагрузке отношений", - сказал Стармер.

"Я знаю, что как два новых лидера наших стран, мы оба сказали, что хотим действительно поставить британско-ирландские отношения на новый путь. И я очень ценю то время, которое вы уделили нам с момента вступления в должность", - сказал Харрис Стармеру.

Отношения между двумя странами стали напряженными после того, как в 2016 году Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, особенно в свете того, как это повлияло на политические структуры Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании.

Когда Великобритания вышла из блока, британское правительство и ЕС договорились оставить ирландскую границу свободной от таможенных постов и других проверок, поскольку открытая граница является ключевым элементом мирного процесса, который положил конец 30-летнему насилию в Северной Ирландии.

Сегодняшний день действительно знаменателен, потому что мы четко заявили о своем стремлении к перезагрузке отношений. Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Стармер сказал, что перезагрузка отношений должна охватывать соглашение Страстной пятницы, эпохальную сделку 1998 года, которая положила конец конфликту, известному как "смута".

Британский премьер отметил, что сейчас есть шанс еще больше укрепить отношения как с Ирландией, так и с ЕС.

Он заявил, что под его руководством Великобритания не будет стремиться к вступлению в ЕС, а также к созданию органичного единого рынка и таможенного союза.

Однако он дал понять, что хочет пересмотреть элементы торговой сделки с ЕС после "брексита", чтобы стимулировать рост, - как часть "более широкой перезагрузкой с ЕС".

"Мы также перезагружаем наши отношения с ЕС, и я ясно дал понять, что хочу более тесных отношений с ЕС", - сказал он.

Стармер и Харрис приняли участие в круглом столе для деловых кругов в Дублине, чтобы выяснить, как "перезагрузка" отношений может принести пользу торговле.

Объем экономических отношений составляет около 120 миллиардов евро, и они обеспечивают тысячи рабочих мест по обе стороны Ирландского моря.

Британские войска в столкновении с демонстрантами в районе Белфаста во время периода, известного как «смута», 5 мая 1981 года. Anonymous/1981 AP

"Это, конечно, касается безопасности, обороны, но также и торговли, снижения трений, а любой бизнес в Ирландии скажет вам, что урегулирование разногласий помогает, поэтому мы хотим перезагрузить эти отношения".

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После победы на выборах Стармер совершает турне по столицам ЕС, включая Париж и Берлин, в надежде наладить отношения со странами блока, а также "сплотиться" по международным вопросам, таким как война в Украине.