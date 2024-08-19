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Только для женщин: летний лагерь во французском замке

Лагерь "Шато"
Лагерь "Шато" Авторское право Лагерь "Шато"
Авторское право Лагерь "Шато"
By Lottie Limb
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В этом уникальном лагере в Кверси женщины могут сами выбирать, что им делать: готовить пищу, купаться или наблюдать за звездами.

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Прошлым летом, прогуливаясь по территории этого французского замка однажды вечером, Филиппа Гирлинг с облегчением услышала весёлый смех. Женский смех.

Именно такую цель поставила перед собой генеральный директор Camp Château, когда стала соучредителем летнего лагеря только для женщин, и в тот самый вечер этот звонкий смех разносился над лужайкой.

Лагерю на юго-западе региона Кверси пошел второй год, и он пользуется большим успехом. К осени через двери старинного замка Бедюэр пройдут 500 счастливых отдыхающих. Список ожидания на лето 2025 года уже насчитывает 11 000 имен.

"Я перешла от восторгов по этому поводу к переживаниям за людей в списке ожидания, которые никогда не смогут приехать, потому что [на это] уйдет 20 лет", - рассказывает Филиппа Гирлинг в интервью Euronews Travel.

Гирлинг и другие соучредители уже думают о том, как расширить лагерь, чтобы больше женщин смогли воспользоваться уникальным отдыхом, которого они заслуживают.

Что особенного в летнем лагере только для женщин?

Смысл существования Camp Château прост: предоставить женщинам возможность радостного, всеобъемлющего опыта летнего лагеря.

После 30 лет работы в банковской сфере - "очень патриархальной отрасли" - Гирлинг устала от того, как на женщин и представителей меньшинств давят, требуя соответствовать.

"Мы создали лагерь "Шато" с идеей, что вы можете приехать и не работать над собой, - говорит она. - Вы можете просто расслабиться, делать то, что вам хочется, что приносит вам радость, спокойствие и восстанавливает силы".

Каждая сессия длится шесть дней, и у участников лагеря есть множество занятий на выбор, таких как собирательство, изготовление свечей, дегустация сыра, прогулки на лошадях, йога и молчаливая дискотека.

Женщины на мастер-классе по изготовлению бомбочек для ванн.
Женщины на мастер-классе по изготовлению бомбочек для ванн.Camp Château

Вы можете поучаствовать в одном или нескольких мероприятиях для небольших групп столько раз, сколько захотите. Некоторые женщины вообще предпочитают проводить большую часть времени, просто лежа у бассейна.

"Женщины, когда они вместе, удивительны", - говорит Гирлинг, которая выросла на юге Англии, часто отдыхала в Кверси, а сейчас живет в Калифорнии.

Лагерь принимает единовременно 50 человек в общих спальнях в замке или в палатках на двоих. Ужин каждый вечер проходит в Большом зале, а в час аперо (аперитива) желающие могут выпить и поболтать.

Но акцент делается на самоопределении. В этой французской идиллии не нужно обязательно участвовать в организованных развлечениях.

Комната в замке Бедюэр.
Комната в замке Бедюэр.Camp Château

"Весь дизайн Camp Château построен таким образом, что вы сами будете знакомиться с людьми, если захотите, - говорит Гирлинг. - Но здесь есть место и для одиночества. Мы стараемся сделать так, чтобы здесь действительно было очень много свободного времени, чтобы вы могли делать то, что вам нужно, но при этом были добры друг к другу".

Почти сразу после приезда Гирлинг видит, как у людей расслабляются плечи.

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"Это мгновенное чувство облегчения, потому что большинство женщин, даже когда они в отпуске, все организуют", - говорит она. - В Camp Château все, что вам нужно, - это решить, что делать дальше: отдыхать или играть".

Для кого предназначен лагерь "Шато"?

Здесь рады женщинам из всех слоев общества. Неудивительно, что лагерь пользуется популярностью у американцев, которых привлекает историческая обстановка. Однако, когда Euronews побывал здесь в начале августа, лагерь принимал эклектичную смесь отдыхающих из Андорры, Канады, Египта, Англии и Нигерии.

Возраст варьируется от 19 до 80 лет. Многие из прибывших - одиночные путешественники: старые знакомые или новички, которые увидели в лагере "Шато" безопасную среду для утоления своей жажды странствий.

Верховая езда в лагере "Шато".
Верховая езда в лагере "Шато".Camp Château

Приезжают и небольшими группами, а также матери и дочери парами - Гирлинг особенно любит такие дуэты, потому что "один из них подумал о другом".

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Дочь Гирлинг, Лия Ликинс, является соучредителем и вносит свой педагогический опыт. Трио "ведущих леди" дополняет Линда Коулман, чей опыт связан с планированием мероприятий.

Примечательно, что Camp Château на 100% принадлежит 140 основателям, среди которых мнрого женщин. В начале лета они получают особый доступ: две сессии организуются только для основателей.

Гости могут выбрать общую комнату в замке или палатку для глэмпинга у бассейна.
Гости могут выбрать общую комнату в замке или палатку для глэмпинга у бассейна.Camp Château

Для остальных женщин цена составляет 2 178 евро за шестидневное пребывание с пятью ночами, куда входит все, кроме трансфера из аэропорта Тулузы и массажа на месте. Трансфер с местного железнодорожного вокзала в Фижаке бесплатный.

Очевидно, что для некоторых потенциальных туристов это непомерно дорого, но Гирлинг говорит, что они постарались сделать всё максимально доступным.

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"Мы не хотели создавать что-то эксклюзивное, куда могли бы приехать только люди с высоким уровнем дохода, - объясняет она. - Именно поэтому здесь есть общие комнаты и лагерь, а не роскошный спа-центр".

Учитывая столь высокий спрос, некоторые люди даже задаются вопросом, почему они не поднимают цены. Но Гирлинг говорит, что этого не произойдет.

Быстрый просмотр Инстаграма Camp Château с 250 тысячами подписчиков показывает, как много это значит для людей.

"Это первое, что я сделаю, когда у меня снова будет доход, и мои кредиты будут выплачены", - комментирует Камилла.

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"Я хочу это для моей поездки после лечения рака!" - пишет Венди.

"Как сделать так, чтобы женщины, которые хотят приехать, смогли это сделать?" - задаётся вопросом Гирлинг, столкнувшись с огромным списком ожидания. Один из вариантов, который они рассматривают, - продлить сезон до осени, переоборудовав замок на зиму. Они также рассматривают возможность открытия второго такого лагеря.

Где находится лагерь "Шато"?

"В департаменте Лот, к югу от популярной Дордони, Кверси - это своего рода секретный уголок Франции, - говорит Гирлинг, - о котором знают в основном только французские туристы".

Из замка Бедюэр открывается зелёный вид на долину реки Селе (ранее называвшуюся Райской долиной), а всего в 9 километрах от него находится город Фижак.

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Участок неба между долиной Селе и Рокамадуром на севере известен как "черный треугольник", поскольку здесь самое низкое световое загрязнение во Франции. Гости могут наблюдать Млечный Путь с террасы замка, а в список развлечений входит также наблюдение за звездами.

800-летний замок имеет богатую историю, которую можно изучить, особенно интересны некоторые главы, посвященные известным женщинамам прошлого века. В 1939 году Шато-де-Бедуэр купила Жанна Ловитон - журналистка и писательница, известная своими многочисленными любовными связями, в том числе и в высшем свете.

Немецко-французский еврейский кинокритик Лотта Эйснер также проводила здесь время во время Второй мировой войны, архивируя и пряча французские фильмы от нацистов. В подземелье замка, где она выполняла эту задачу на морозе, установлена мемориальная доска с её именем.

Гирлинг рассказывает истории этих женщин на еженедельных исторических беседах в час "аперо".

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Жанна Ловитон в 1941 году на террасе часовни с друзьями , среди которых был французский поэт Поль Валери.
Жанна Ловитон в 1941 году на террасе часовни с друзьями , среди которых был французский поэт Поль Валери.Supplied

Ее также поражает "множество прекрасных историй", которые рассказывают современные женщины.

В прошлом году Гирлинг нашла во внутреннем дворе одну женщину, которая смотрела на стены.

"Вы пытаетесь впитать это в себя?" - спросила она.

"Да, я просто пытаюсь впитать это в последний раз перед отъездом, чтобы запомнить", - ответила она.

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Гирлинг поделилась мыслями о том, почему лагерь работает так хорошо:

"Я считаю, что все женщины, приехавшие сюда в первый год, очень храбрые, потому что они пришли в то, чего еще не существовало. Но мы все надеялись, что это станет реальностью. Так что у нас у всех была надежда, - сказала она. - Всё тут очень красиво и абсолютно правильно устроено. Все женщины, которые приезжают, приходят с надеждой на то, что прекрасно проведут здесь время. Но именно они делают всё вокруг прекрасным".

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