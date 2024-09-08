В Праге протестующие требовали позволить Украине нанести ответный удар

Цель субботней акции - призвать к защите неба над Украиной и позволить ей нанести ответный удар
Около сотни человек собрались в Праге на митинг, требуя большей защиты для Украины.
Организаторы заявили, что таким образом они хотели почтить память жертв российского вторжения и призвать к большей международной поддержке.
Демонстранты создали «карту» Украины, используя синие и желтые зонтики.
Они также держали баннер с надписью "Пусть Украина нанесет ответный удар".
Цель акции - подчеркнуть необходимость оборонительных мер для защиты воздушного пространства Украины.
В июле Министерство обороны Чехии заявило, что к настоящему времени предоставило
Киеву военную помощь на сумму около 260 миллионов евро. В нее входят танки, ракетные установки и различные виды боеприпасов.
Чехи были одними из самых твердых сторонников Украины и стали первой страной, отправившей тяжелую технику вскоре после российского вторжения в 2022 году.
С начала войны Чехия приняла более 350 тысяч украинских беженцев.