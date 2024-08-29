Желаете отправиться в поход, чтобы увидеть памятники культуры и красивую природу? Попробуйте эти прекрасные однодневные прогулки из нескольких европейских городов.

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Ничто не сравнится с отдыхом в европейском городе, но иногда хочется сбежать от городской суеты.

К счастью, горы, фьорды и леса часто оказываются ближе, чем вы думаете. В альпийских городах природа у самого порога - это само собой разумеющееся, в то время как даже некоторые тусовочные столицы континента являются воротами к прекрасной природе.

Если вы хотите совместить культуру и природу, попробуйте эти однодневные походы из трёх крупных европейских городов - Праги, Кракова и Дрездена.

Озеро Фервальзее в Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия Canva

По чудесной пешеходной тропе, Инсбрук, Австрия

Альпийский Инсбрук - это бурлящая городская жизнь и прекрасные горы рядом. Приехав сюда, вы сможете познакомиться с австрийской природой.

В Тирольских Альпах, в часе езды на поезде от Инсбрука, находится Санкт-Антон-ам-Арльберг. Он был признан Всемирной туристской организацией одной из лучших деревень, которые путешественники могут открыть для себя в 2024 году.

Зимой эта деревня известна своими лыжными трассами, тут также находится "Чудесная пешеходная тропа" (WunderWanderWeg), прогулка по которой надолго останется в вашей памяти.

На маршруте "Alpenblumen and Kräuter" вы пройдете среди альпийских цветов и душистых трав, посетите при желании несколько из 14 великолепных садов. Снимите обувь и пройдитесь босиком по альпийским лугам!

Тропа, петляющая вдоль прозрачных горных ручьев, успокоит вас, а дети смогут поиграть на естественной игровой площадке с домиком на дереве.

В Санкт-Антоне-ам-Арльберг, где проложено 300 км маркированных прогулочных дорожек, нет недостатка в приключениях как для новичков, так и для опытных любителей пеших походов.

В Инсбрук можно добраться на поезде из нескольких крупных европейских городов, воспользовавшись услугами Eurostar, TGV Lyria, Deutsche Bahn или SNCF.

Ледниковое озеро Бондхусватнет в Норвегии Canva

Пройдитесь по ледниковым озерам в окрестностях Бергена

Восхождение на утёс Прекестулен - один из самых популярных походов в Норвегии. Но в этой стране нет недостатка и в других чудесах природы, которые можно исследовать.

Менее чем в трёх часах езды на автобусе и катере от Бергена находится красивейшее озеро Бондхусватнет. До этого озера, которое расположено в национальном парке Фольгефонна, можно дойти пешком за два часа. Рядом находится ледник Бондхусбреен, ходьбы до которого ещё около получаса.

Хотите подняться выше? Попробуйте совершить поход на Язык тролля - в трёх часах езды от Бергена и в одном часе от Бондхусватнета. Скальное образование, возвышающееся на 700 метров над озером Рингедалсватнет, находится в нескольких часах пешей ходьбы от парковки. Если вы планируете добираться до Тролльтунга на автобусе, то скорее всего, вам придется заночевать в городке Одда.

Скала Палица Геркулеса, Польша Canva

Прогулка по национальному парку недалеко от Кракова

Второй по величине город Польши известен недорогой едой и бурной ночной жизнью. Но всего в нескольких минутах езды от Старого города Кракова раскинулись зелёные леса, над которыми возвышаются известняковые образования юрского периода.

Ойцовский национальный парк, до которого можно добраться на автобусе примерно за 45 минут, предлагает спокойный отдых с километрами пешеходных и велосипедных маршрутов.

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Побывайте в замках и пещерах эпохи неолита на туристическом маршруте, а затем остановитесь в одном из многочисленных кафе, чтобы подкрепиться.

Мы предлагаем посетить эти места осенью, чтобы полюбоваться золотой листвой.

Хотите отправиться в Татры? Краков находится всего в двух часах езды от Закопане, туристического городка, который служит воротами к живописным тропам, сосновым лесам и озерам.

Мост Бастай в Саксонской Швейцарии, Германия. Canva

Прогулка к мосту из хроник Нарнии недалеко, Дрезден и Прага

Национальные парки "Саксонская Швейцария" и "Богемская Швейцария", расположенные на границе Германии и Чехии, занимают 700 квадратных километров в Эльбских песчаниковых горах.

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Отправьтесь в поход среди величественных скальных образований к мосту Бастай, до которого можно добраться из Дрездена на скоростной железной дороге до Курорт Ратена всего за 40 минут.

На чешской стороне границы находятся поразительные Правчицкие ворота, которые благодаря своей неземной красоте стали одним из мест съемок фильма "Хроники Нарнии".

Туроператоры предлагают однодневные экскурсии из Праги, а если вы путешествуете самостоятельно, то можете купить билет на поезд до Дечина, а затем пересесть на автобус.

Горный массив Пилатус с зубчатой железной дорогой, Швейцария Canva

Прокатитесь по самой крутой в мире зубчатой железной дороге в Швейцарских Альпах недалеко от Цюриха

Хотя национальные парки Германии и Чехии получили своё название так за сходство со Швейцарией, ничто не сравнится с реальностью.

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Цюрих, откуда отправляются международные поезда в Париж, Мюнхен, Будапешт и другие города, - это ваши ворота в Швейцарские Альпы.

Чтобы подняться по самой крутой в мире зубчатой железной дороге на гору Пилатус, сядьте на поезд из Цюриха в Люцерн и далее в Альпнахштад. Поднявшись на вершину, полюбуйтесь видами на Швейцарские Альпы до самой Франции и Шварцвальда в Германии.

Сбежать от городской суеты можно и по одной из многочисленных швейцарских пешеходных троп, от лёгких для прогулки до высокогорных.

40-минутный маршрут Drachenweg ("Тропа дракона") проходит по кругу, который, по легенде, когда-то был домом для мифических существ. Оттуда можно спуститься по канатной дороге в Кринс.

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Хотите больше испытаний? Забудьте о зубчатой железной дороге и отправляйтесь в 4,5-часовой поход от Альпнахштада до Пилатус Кульм. По пути вы увидите цветущие альпийские луга и сбегающие с гор ручьи.

Прокатитесь на канатной дороге Ренон из Больцано в Италии! Canva

Полюбуйтесь Доломитовыми Альпами из Больцано, Италия

Североитальянский город Больцано расположен у подножья прекрасных Доломитовых гор. Но если вы сильно ограничены во времени, можете полюбоваться ими издалека.

Поднимитесь на канатной дороге Ренон, станция которой находится рядом с главным железнодорожным вокзалом, и за считанные минуты окажетесь в горной деревне.

Здесь вас ждут 300 км пешеходных троп и потрясающие виды на итальянские Альпы.

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Отправьтесь по тропе средней сложности в Сопрабольцано, чтобы увидеть земляные столбы Ренона - остроконечные вертикальные колонны из диамиктона в лесистой местности.

Прогуляйтесь по променаду Святого Освальда, который приведет вас к замку Ронколо, известному своими средневековыми фресками, и виноградникам Святой Магдалены.