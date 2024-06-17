Во Франции стартует кампания первого тура досрочных выборов

By Euronews и AP, EBU

В понедельник во Франции стартует предвыборная кампания первого тура досрочных парламентских выборов. Обозреватели называют её "молниеносной": она продлится всего 12 дней. После недели громких заявлений и альянсов справа и слева, зарегистрированы кандидаты во всех 577 избирательных округах страны.

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В этот понедельник во Франции стартует предвыборная кампания первого тура досрочных парламентских выборов, которую обозреватели называют "молниеносной".

После недели громких заявлений и альянсов справа и слева, зарегистрированы кандидаты во всех 577 избирательных округах страны. Пришло время встреч с избирателями, рассылки предвыборной агитации и рекламных роликов на телевидении.

Президентский лагерь не будет выдвигать кандидатов более чем в 60 избирательных округах, заявил в понедельник премьер-министр Габриэль Атталь. По его словам, правящая партия "Возрождение" окажет в этих округах поддержку "другому кандидату" от правых, левых или группы "Умеренных депутатов заморских территорий", которых сочтёт "конструктивной".

Набрав более 30% голосов на выборах в Европарламент, Жордан Барделла - кандидат от "Национального объединения" стремится занять пост премьер-министра, несмотря на неопытность. Создатель партии Марин Ле Пен намерена сохранить за собой пост председателя фракции в Национальной Ассамблее и уже заявила, что не будет требовать отставки президента в случае победы. Согласно первым соцсопросам в преддверие досрочных выборов, "Национальное объединение" может получить большинство в первом туре.

На втором месте, согласно соцопросам, Новый народный фронт, у них 25% голосов. Политологи подчёркивают, что левые удивили не только специалистов, но и многих рядовых французов, договорившись за считанные дни по программе и кандадатам после многомесячных разногласий и критики друг друга. Лидеры фронта проведут первый предвыборный митинг в этот понедельник в Монтрёе (Сен-Сен-Дени).

В минувшие выходные 250 000 человек, по данным полиции, 640 000, по данным профсоюзов, приняли участие в акциях протеста против возможной победы ультраправых во Франции. Только в Париже 75 000, по данным МВД, сказали "нет" "Национальному объединению".