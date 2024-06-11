Ле Пен прочит Барделла пост премьер-министра

By Angela Skujins и AP

Марин Ле Пен, основатель "Национального объединения", заявила, что ее соратник, 28-летний Жордан Барделла, будет назначен премьер-министром, если ультраправая партия победит на предстоящих всеобщих выборах во Франции. Ле Пен заявила также о своих президентских амбициях.

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Обновление: Лидер французской умеренно правой партии "Республиканцы" Эрик Сьотти призвал к союзу с ульраправым Национальным объединением на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и Марин Ле Пен будут действовать как "исполнительная пара", если ультраправая партия победит на предстоящих всеобщих выборах во Франции.

В понедельник вечером в телеинтервью на французском телеканале TF1 Ле Пен заявила, что если ее партия добьется успеха на выборах, то Барделла станет премьер-министром, а она не откажется от своих президентских амбиций.

"Я всегда говорила французам, что уже несколько месяцев мы с Барделлой работаем как исполнительная пара, чтобы как можно лучше выполнить обязанности, возложенные на них французским народом, - сказала Ле Пен. - Я думаю, что у нас есть историческая возможность позволить Национальному объединению вернуть Францию на путь истинный".

Консервативный политик заявила, что ее партия также рассмотрит возможность объединения усилий с другими кандидатами от правых сил в день выборов, которые пройдут 30 июня и 7 июля.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что распустит Национальное собрание и назначит внеочередные выборы в связи с катастрофическими результатами его центристской партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как крайне правое Национальное объединение получило 30 из 81 места в Европарламенте, набрав более 30% голосов избирателей Франции.

По последним подсчетам, партия Макрона "Возрождение" получила менее 15 % голосов, опередив социалистов, которых, как считал французский президент, ему удалось стереть с политической сцены после его первого избрания в 2017 году.

Левая партия "Непокоренная Франция" может занять четвертое место с 10 % голосов, а консервативные "Республиканцы" - около 7 %.

Кто такой Барделла?

Барделла - первый человек во главе антииммиграционной партии НО, который не является членом семьи Ле Пен. Однако он несколько лет встречался с племянницей Марин Ле Пен, Нолвен Оливье, и расстался с ней лишь за несколько дней до евровыборов.

Сын иммигрантов, родившийся в 1995 году в парижском пригороде, сделал стремительную политическую карьеру. На выборах в Европейский союз в 2024 году он получил вдвое больше голосов, чем центристский альянс Макрона.

Под влиянием жестоких беспорядков во французских пригородах в 2005 году Барделла пришел в политику в возрасте 17 лет, вступив в ультраправую партию Марин Ле Пен.

Jordan Bardella, president of the French far-right National Rally, is seen at the party election night headquarters on Sunday, June 9, 2024 in Paris, France. AP

Через два года он бросил университет, где учился на географическом факультете, чтобы посвятить себя политике и последовательно занимал должности члена регионального совета, пресс-секретаря и вице-председателя партии. В возрасте всего 23 лет он возглавил список НО на европейских выборах 2019 года.

В ноябре 2022 года Барделла был избран преемником Ле Пен на посту председателя ультраправой партии. В следующем году он во второй раз подряд был назначен ведущим кандидатом от НО и, как ожидается, останется у руля на долгие годы.

Тщательно продуманная стратегия Барделла способствовала улучшению имиджа партии, которой когда-то руководил Жан-Мари Ле Пен из замка, расположенного в богатом пригороде к западу от столицы.

По его собственным словам, он использует TikTok, где у него более миллиона подписчиков, как средство "достучаться до молодых людей, которые деполитизированы и становятся политизированными через социальные сети".

Барделла, главный кандидат НО на выборах в ЕС, выступал за ограничение свободного передвижения мигрантов путем введения национального пограничного контроля и отмены климатических правил ЕС.

Партия больше не хочет выходить из ЕС и еврозоны, но стремится ослабить их изнутри. В ходе телевизионных дебатов перед выборами Барделла обвинили в том, что он стремится к концу ЕС, но Барделла ответил: "Я не против Европы. Я против того, как работает Европа".

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Нацелившись на значительное влияние в Европе после выборов, Барделла отдалил свою партию от союзника Германии "Альтернативы для Германии" (AдD), заявив, что больше не будет сотрудничать с этой фракцией в Европарламенте после ряда противоречий.