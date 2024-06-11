Ле Пен прочит Барделла пост премьер-министра

Марин Ле Пен, основатель "Национального объединения", заявила, что ее соратник, 28-летний Жордан Барделла, будет назначен премьер-министром, если ультраправая партия победит на предстоящих всеобщих выборах во Франции. Ле Пен заявила также о своих президентских амбициях.
Обновление: Лидер французской умеренно правой партии "Республиканцы" Эрик Сьотти призвал к союзу с ульраправым Национальным объединением на предстоящих внеочередных парламентских выборах.
Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и Марин Ле Пен будут действовать как "исполнительная пара", если ультраправая партия победит на предстоящих всеобщих выборах во Франции.
В понедельник вечером в телеинтервью на французском телеканале TF1 Ле Пен заявила, что если ее партия добьется успеха на выборах, то Барделла станет премьер-министром, а она не откажется от своих президентских амбиций.
"Я всегда говорила французам, что уже несколько месяцев мы с Барделлой работаем как исполнительная пара, чтобы как можно лучше выполнить обязанности, возложенные на них французским народом, - сказала Ле Пен. - Я думаю, что у нас есть историческая возможность позволить Национальному объединению вернуть Францию на путь истинный".
Консервативный политик заявила, что ее партия также рассмотрит возможность объединения усилий с другими кандидатами от правых сил в день выборов, которые пройдут 30 июня и 7 июля.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что распустит Национальное собрание и назначит внеочередные выборы в связи с катастрофическими результатами его центристской партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.
Это заявление прозвучало вскоре после того, как крайне правое Национальное объединение получило 30 из 81 места в Европарламенте, набрав более 30% голосов избирателей Франции.
По последним подсчетам, партия Макрона "Возрождение" получила менее 15 % голосов, опередив социалистов, которых, как считал французский президент, ему удалось стереть с политической сцены после его первого избрания в 2017 году.
Левая партия "Непокоренная Франция" может занять четвертое место с 10 % голосов, а консервативные "Республиканцы" - около 7 %.
Кто такой Барделла?
Барделла - первый человек во главе антииммиграционной партии НО, который не является членом семьи Ле Пен. Однако он несколько лет встречался с племянницей Марин Ле Пен, Нолвен Оливье, и расстался с ней лишь за несколько дней до евровыборов.
Сын иммигрантов, родившийся в 1995 году в парижском пригороде, сделал стремительную политическую карьеру. На выборах в Европейский союз в 2024 году он получил вдвое больше голосов, чем центристский альянс Макрона.
Под влиянием жестоких беспорядков во французских пригородах в 2005 году Барделла пришел в политику в возрасте 17 лет, вступив в ультраправую партию Марин Ле Пен.
Через два года он бросил университет, где учился на географическом факультете, чтобы посвятить себя политике и последовательно занимал должности члена регионального совета, пресс-секретаря и вице-председателя партии. В возрасте всего 23 лет он возглавил список НО на европейских выборах 2019 года.
В ноябре 2022 года Барделла был избран преемником Ле Пен на посту председателя ультраправой партии. В следующем году он во второй раз подряд был назначен ведущим кандидатом от НО и, как ожидается, останется у руля на долгие годы.
Тщательно продуманная стратегия Барделла способствовала улучшению имиджа партии, которой когда-то руководил Жан-Мари Ле Пен из замка, расположенного в богатом пригороде к западу от столицы.
По его собственным словам, он использует TikTok, где у него более миллиона подписчиков, как средство "достучаться до молодых людей, которые деполитизированы и становятся политизированными через социальные сети".
Барделла, главный кандидат НО на выборах в ЕС, выступал за ограничение свободного передвижения мигрантов путем введения национального пограничного контроля и отмены климатических правил ЕС.
Партия больше не хочет выходить из ЕС и еврозоны, но стремится ослабить их изнутри. В ходе телевизионных дебатов перед выборами Барделла обвинили в том, что он стремится к концу ЕС, но Барделла ответил: "Я не против Европы. Я против того, как работает Европа".
Нацелившись на значительное влияние в Европе после выборов, Барделла отдалил свою партию от союзника Германии "Альтернативы для Германии" (AдD), заявив, что больше не будет сотрудничать с этой фракцией в Европарламенте после ряда противоречий.