Карривурст, пфефферпоттхаст, швайнзахэ: чем кормят болельщиков в разных городах Евро-2024 в Германии

Собираетесь в Берлин на финал чемпионата Европы по футболу? Не забудьте захватить карривурст по дороге на стадион. А какими блюдами кормят в других городах турнира?

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Если вы отправитесь в паломничество в Германию на Евро-2024, перед вами откроется все разнообразие немецкой кухни.

Германия - страна с богатым и прочным кулинарным наследием, и мы отобрали лучшие местные блюда для каждого принимающего города, чтобы вам не пришлось искать их в Гугле, отвлекаясь от великолепных пейзажей, пока вы едете на поезде через Баварские Альпы или Вестфальскую низменность.

Берлин - Карривурст

Эта уличная еда, считающаяся воплощением берлинской культуры, представляет собой приготовленную на пару и обжаренную свиную колбаску, разрезанную на две части и политую кетчупом со вкусом карри. Обычно к нему подают булочку или картофель фри. Это блюдо обещает стать одним из самых манящих кулинарных хитов Евро-2024.

Карривурст, немецкая сосиска с соусом карри AP/Markus Schreiber

Дортмунд - Пфефферпоттхаст

Сложное в произношении, но легкое на вид вестфальское рагу - символ крепкого стиля питания этого региона. Его готовят из говядины и лука и подают с хлебом или картофелем на гарнир. Это блюдо приправляют щедрой порцией перца, и его вполне можно есть и летом в Германии, ведь температура в Дортмунде обычно не превышает 23 градусов.

Пфефферпоттхаст Instagram/thestoryofme

Гамбург - Лабскаус

Портовый город Гамбург имеет гордую морскую историю. Лабскаус стал популярен много веков назад как надежное блюдо, рассчитанное на длительные морские переходы. Богатое сочетание солонины, маринованной сельди, жареных яиц, картофеля, свеклы и кукурузы создает сытное блюдо, которое недавно даже пришло на кухни гурманов.

Лабскаус Euronews

Франкфурт - Зеленый соус

Сейчас лето и хочется придерживаться легких блюд, поэтому почему бы вместо привычных франкфуртских сосисок не попробовать более свежий Зеленый соус? Это популярное блюдо, состоящее из сметаны и семи свежих трав, включая щавель и шнитт-лук. Его часто подают с картофелем и вареными яйцами.

Франкфуртский Зеленый соус Euronews

Мюнхен - Швайнзахэ

Если вы были в Мюнхене, то не могли не попробовать швайнзахэ или свиную рульку. Это знаменитое баварское жаркое, которое готовится из мясной части ноги ниже свиного колена. Обязательное угощение во время Октоберфеста с хрустящей, трескающейся шкуркой и сочной, нежной душой, приготовленной на медленном огне до совершенства.

Швайнзахэ Euronews

Лейпциг - Айершекке

Мы не забыли и о выпечке! Фирменное блюдо Лейпцига - это трехслойный торт с ванильно-творожным пудингом посередине, пышным верхним слоем, в состав которого входит желток, сливочное масло, сахар, ванильный пудинг и взбитый белок, а также основой из дрожжевого теста. Это блюдо является символом страсти региона к сливочным десертам с заварным кремом, распространенным по всей Саксонии и Тюрингии.

Айершекке Euronews

Штутгарт - Маульташены

Штуггартские маульташены - это своего рода большие пельмени с начинкой из копченого мяса, шпината, лука, мясного фарша и приправленные травами и специями. По легенде, они были созданы монахами, которые хотели скрыть мясо во время Великого поста, когда есть его было запрещено. Их еще называют швабскими пельменями.

Маульташены Euronews

Кёльн - Зауэрбратен

Уникальный вкус этому жаркому придает многодневное маринование в вине. В Кельне его первоначально готовили из конины, но сейчас в основном из говядины. Сладкий вкус соуса, на котором лежит мясо, может содержать как сироп сахарной свеклы, так и яблочный соус или пряники.

Зауэрбратен Euronews

Дюссельдорф - Зенфростбратен

Фирменное блюдо Дюссельдорфа - горчичное жаркое, представляющее собой стейк из костреца, покрытый специальной горчичной корочкой, благодаря которой Дюссельдорф получил репутацию "Горчичного города". Это сытное мясное блюдо лучше всего запивать местным Atbier, рейнским пивом медного цвета.

Гельзенкирхен - Небо и Земля

Himmel und Erde - буквально "Небо и Земля " - это традиционное блюдо из картофельного пюре с тушеными яблоками из промышленного Рурского региона. Его часто подают с нарезанной кровяной колбасой. Его название, вероятно, происходит, от двух основных ингредиентов, двух видов "яблок": яблок с деревьев (Небо) и картофеля (Земля).