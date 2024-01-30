Брюссель пока не будет наказывать Будапешт лишением права голоса в ЕС за отступление от демократических принципов. Но решение может измениться, если Орбан не поддержит европейский план помощи Украине.

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"Комиссия не может принять решение в этом процессе", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в понедельник.

Ещё в 2018 году Брюссель запустил в отношении Венгрии процедуру в соответствии со статьёй 7 общеевропейского Договора, которая предполагает лишение страны права голоса в ЕС. Венгерское правительство обвинили в отступлении от демократии, ослаблении независимости судебной системы, ограничении свободы СМИ и прочих злоупотреблениях, а также в принятии анти-ЛГБТ-законодательства и антимигрантской риторике.

В прошлом месяце премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на европейскую программу помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Что только усилило недовольство Брюсселя и призывы внутри сообщества приструнить Будапешт.

К вопросу о финансовой поддержке Украине страны-члены вернутся на внеочередном саммите в четверг.

В январской резолюции Европарламент потребовал перехода на второй этап применения в отношении Венгрии 7- й статьи в связи с "наличием в стране серьёзных и постоянных нарушений". Но для этого требуется письменное предложение Еврокомиссии или одной трети государств-членов. Оно, в свою очередь, должно быть вынесено на голосование лидеров ЕС (без участия Венгрии).

"На данный момент в Комиссии нет консенсуса по вопросу о том, чтобы инициировать следующий шаг в соответствии со статьёй 7", - пояснил Рейндерс.

Всё решится на саммите ЕС 1 февраля

Хотя некоторые дипломаты считают, что своим вето и торгом Орбан многих настроил против себя, Рейндерс дал понять: маловероятно, что все единодушно поддержат эти меры.

"Нет ничего хуже, чем представить предложение и видеть как его отвергают, - сказал Рейндерс журналистам.

"Если в Совете прозвучит чёткий сигнал о возможном большинстве или квалифицированном большинстве, то, конечно, Комиссия будет следовать позиции государств-членов".

В числе колеблющихся по поводу применения "ядерного варианта" наказания, называют словацкого премьера Роберта Фицо, который ранее выражал сомнения по поводу целесообразности создания фонда в 50 миллиардов евро для Украины, и итальянского премьер-министра Джорджу Мелони, которая пыталась позиционировать себя как посредник между Будапештом и Брюсселем.

Как только будет установлено, что в стране происходят_"серьёзные и постоянные нарушения",_ ЕС может перейти к третьему этапу: приостановке членских прав Венгрии, включая лишение право голоса и вето. Последнее позволило бы разрешить тупиковую ситуацию с помощью Украине.

Но превращение Венгрии в бесправное государство-член - радикальный шаг с непредсказуемыми последствиями, считают аналитики. На прошлой неделе один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности заявил, что усиление действия статьи 7 было бы "неуместным", пока блок изо всех сил пытается найти подходящее всем 27 странам решение.

Другие, однако, настроены более категорично.

"Мы очень надеемся, что дальнейшее развитие событий будет определяться 27 странами, но, конечно, все варианты должны быть на столе", - сказал Андерс Адлеркройц, финский министр по делам Европы.

"Мы должны спросить у венгерских граждан: хотят ли они быть теми, кто скажет украинцам: "Извините, мы оставляем вас, помогайте себе сами"? Нельзя забывать нашу историю и то, как мы были счастливы получить поддержку других", - сказал представитель Люксембурга Ксавье Беттель, имея в виду освобождение Европы во время Второй мировой войны.

План "саботажа" венгерской экономики

Орбан и его правительство обещают не сдавать позиции. Хотя тот факт, что они выдвинули требования в обмен на снятие вето, говорит о том, что возможность достичь некоего компромисса в ходе внеочередного саммита всё-таки есть.

Между тем, газета Financial Times сообщила о существовании "конфиденциального" плана по "саботажу" экономики Венгрии, если Орбан откажется разблокировать украинский фонд. Предполагается, финансирование Венгрии будет полностью заморожено, что вызовет падение национальной валюты и отток иностранных инвесторов.

Высокопоставленный чиновник ЕС признал существование "фактического документа" о состоянии экономики Венгрии, подготовленного секретариатом Совета, в котором "содержится предложение, не соответствующее повестке переговоров".

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Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил на это, что "документ, составленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем венгерское правительство говорит уже долгое время: доступ к фондам ЕС используется для политического шантажа".