Пакет помощи Украине: "у ЕС есть план Б"

By Euronews

Украина получит 50-миллиардный пакет помощи, считает ирландский премьер Лео Варадкар. По его словам, если Венгрия не снимет своё вето в Европейском совете, деньги соберут правительства стран ЕС.

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Поддержка Украины – это "борьба за более широкие европейские ценности": премьер-министр Ирландии заявил в Давосе, что страны ЕС найдут способ перевести Киеву запланированный многомиллиардный транш, который сейчас блокируется Венгрией.

Помощь, рассчитанная на 4 года, обеспечит Украине долгосрочное финансирование для борьбы с российским вторжением и восстановления страны.

Но для этого требуется единогласное одобрение всех 27 членов блока.

"Европейский совет соберётся 1 февраля, и я уверен, что мы сможем согласовать пакет грантов и кредитов для Украины в размере 50 миллиардов евро", – поделился своим оптимизмом Лео Варадкар в комментарии Euronews.

"Если нам не удастся это сделать от лица ЕС, тогда, думаю, в игру могут вступить отдельные правительства. Надеюсь, до этого не дойдёт. Я бы предпочел, чтобы мы выступили как единый блок. Но у нас должен быть план "Б", какой-то запасной вариант. И, на мой взгляд, выход из ситуации – коалиция правительств, которые хотят и могут продолжать поддержу. Подавляющее большинство правительств в Европе будут готовы это делать на многосторонней основе", – добавил он.

Виктор Орбан: "Они хотят дать деньги Украине на 4 года, в то время как до европейских выборов осталось всего 5 месяцев. По сути, они хотят лишить людей права принимать решения о своём будущем. Какая антидемократическая позиция!"

На днях Брюссель разморозил часть средств из фондов ЕС для Венгрии, пока неясно, будет ли это способствовать "сговорчивости" Будапешта на февральском саммите.

Виктор Орбан заявил в четверг, что помощь Украине не следует утверждать на несколько лет вперёд и выделять деньги из общего бюджета.