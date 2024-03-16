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Европарламент подал в суд на Еврокомиссию в связи с выделением Венгрии 10,2 млрд евро замороженных средств

Европейский парламент подал иск против Европейской комиссии за выдачу Венгрии замороженных средств.
Европейский парламент подал иск против Европейской комиссии за выдачу Венгрии замороженных средств. Авторское право European Union, 2024.
By Jorge Liboreiro
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский парламент выполнил свою угрозу и подаст иск против Европейской комиссии по поводу выделения Брюсселем Венгрии 10,2 млрд евро замороженных средств.

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Этот шаг, ожидавшийся в понедельник вечером, был одобрен в конце недели  председателем парламента Робертой Метсолой во время встречи с лидерами политических групп. Метсола имеет право возбудить судебный иск против других институтов ЕС в Европейском суде.

Крайний срок подачи иска - 25 марта.

Депутаты тем самым усиливают давление на Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится занять пост главы Комиссии на второй срок и обещает твердо стоять на страже верховенства закона - деликатного вопроса, на который ушло много энергии во время ее первого мандата.

Гнев законодателей вызвало решение, принятое Комиссией в декабре, которое разблокировало 10,2 миллиарда евро из фондов сплочения для Венгрии, к которым страна не могла получить доступ из-за постоянных недочётов в сфере как раз-таки верховенства права.

Исполнительная власть ЕС утверждала, что разблокировка оправдана, поскольку в мае прошлого года Будапешт провел реформу, направленную на укрепление независимости судебной власти и смягчение политического вмешательства в деятельность судов, в соответствии с четырьмя "супер-вехами", которые были установлены Брюсселем.

Законодатели, вторя опасениям гражданского общества, оспорили эти доводы и заявили, что реформа не справилась с поставленной задачей. Они также пожаловались, что деньги были разморожены за день до важнейшего саммита лидеров ЕС, на котором премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето на ключевые соглашения по Украине.

В резкой резолюции, массово одобренной депутатами в январе, народные избранники подняли вопрос о готовности подать в суд и подчеркнули, что "ЕС ни в коем случае не может поддаться шантажу и поступиться стратегическими интересами ЕС и его союзников, отказавшись от своих ценностей".

"Венгрия не соответствует стандарту независимости суда, установленному в (договорах ЕС), поскольку принятые меры не обеспечивают достаточных гарантий против политического влияния и могут быть либо обойдены, либо неадекватно применены", - написали они.

Несколько дней спустя евродепутаты обвинили комиссаров Дидье Рейндерса (юстиция), Николаса Шмита (работа) и Йоханнеса Хана (бюджет) в заключении, по их мнению, закулисной сделки с Орбаном, чтобы обеспечить снятие его вето в обмен на 10,2 млрд евро. Они также пожаловались, что утверждение судебной реформы было поспешным, и исполнительной власти следовало подождать результатов на местах, прежде чем выделять деньги.

Три члена Комиссии стояли на своем и настаивали на том, что Венгрия предоставила достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать выполнение четырех "супер-вех", которые включали меры по укреплению Национального судебного совета, самоуправляемого наблюдательного совета, и пресечению политического вмешательства в деятельность Верховного суда.

"Комиссия была обязана принять решение", - сказал Рейндерс.

На сегодняшний день Брюссель все еще удерживает почти 12 миллиардов евро из выделенной Венгрии доли фондов сплочения и большую часть ее плана восстановления и устойчивости на сумму 10,4 миллиарда евро, что Орбан неоднократно называл "финансовым шантажом".

Для каждого конверта помощи предусмотрены различные условия, требующие внесения изменений в законодательство в таких областях, как права ЛГБТК+, политика предоставления убежища, государственные закупки и борьба с коррупцией. Представители Комиссии заявили, что в этом отношении не было достигнуто практически никакого прогресса.

В своей резолюции, принятой в январе, евродепутаты предупредили, что средства, которые остаются заблокированными, "должны рассматриваться как единый, целостный пакет, и что никаких выплат не должно производиться, даже если достигнут прогресс в одной или нескольких областях, но недостатки все еще сохраняются в других".

Это не первый раз, когда парламент прибегает к помощи высокого суда в Люксембурге, чтобы заставить Комиссию действовать. В октябре 2021 года депутаты подали иск против исполнительной власти за "неприменение" новаторского механизма, который увязывал выплаты из фондов ЕС с соблюдением основных прав блока.

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