Европарламент подал в суд на Еврокомиссию в связи с выделением Венгрии 10,2 млрд евро замороженных средств

Европейский парламент выполнил свою угрозу и подаст иск против Европейской комиссии по поводу выделения Брюсселем Венгрии 10,2 млрд евро замороженных средств.

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Этот шаг, ожидавшийся в понедельник вечером, был одобрен в конце недели председателем парламента Робертой Метсолой во время встречи с лидерами политических групп. Метсола имеет право возбудить судебный иск против других институтов ЕС в Европейском суде.

Крайний срок подачи иска - 25 марта.

Депутаты тем самым усиливают давление на Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится занять пост главы Комиссии на второй срок и обещает твердо стоять на страже верховенства закона - деликатного вопроса, на который ушло много энергии во время ее первого мандата.

Гнев законодателей вызвало решение, принятое Комиссией в декабре, которое разблокировало 10,2 миллиарда евро из фондов сплочения для Венгрии, к которым страна не могла получить доступ из-за постоянных недочётов в сфере как раз-таки верховенства права.

Исполнительная власть ЕС утверждала, что разблокировка оправдана, поскольку в мае прошлого года Будапешт провел реформу, направленную на укрепление независимости судебной власти и смягчение политического вмешательства в деятельность судов, в соответствии с четырьмя "супер-вехами", которые были установлены Брюсселем.

Законодатели, вторя опасениям гражданского общества, оспорили эти доводы и заявили, что реформа не справилась с поставленной задачей. Они также пожаловались, что деньги были разморожены за день до важнейшего саммита лидеров ЕС, на котором премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето на ключевые соглашения по Украине.

В резкой резолюции, массово одобренной депутатами в январе, народные избранники подняли вопрос о готовности подать в суд и подчеркнули, что "ЕС ни в коем случае не может поддаться шантажу и поступиться стратегическими интересами ЕС и его союзников, отказавшись от своих ценностей".

"Венгрия не соответствует стандарту независимости суда, установленному в (договорах ЕС), поскольку принятые меры не обеспечивают достаточных гарантий против политического влияния и могут быть либо обойдены, либо неадекватно применены", - написали они.

Несколько дней спустя евродепутаты обвинили комиссаров Дидье Рейндерса (юстиция), Николаса Шмита (работа) и Йоханнеса Хана (бюджет) в заключении, по их мнению, закулисной сделки с Орбаном, чтобы обеспечить снятие его вето в обмен на 10,2 млрд евро. Они также пожаловались, что утверждение судебной реформы было поспешным, и исполнительной власти следовало подождать результатов на местах, прежде чем выделять деньги.

Три члена Комиссии стояли на своем и настаивали на том, что Венгрия предоставила достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать выполнение четырех "супер-вех", которые включали меры по укреплению Национального судебного совета, самоуправляемого наблюдательного совета, и пресечению политического вмешательства в деятельность Верховного суда.

"Комиссия была обязана принять решение", - сказал Рейндерс.

На сегодняшний день Брюссель все еще удерживает почти 12 миллиардов евро из выделенной Венгрии доли фондов сплочения и большую часть ее плана восстановления и устойчивости на сумму 10,4 миллиарда евро, что Орбан неоднократно называл "финансовым шантажом".

Для каждого конверта помощи предусмотрены различные условия, требующие внесения изменений в законодательство в таких областях, как права ЛГБТК+, политика предоставления убежища, государственные закупки и борьба с коррупцией. Представители Комиссии заявили, что в этом отношении не было достигнуто практически никакого прогресса.

В своей резолюции, принятой в январе, евродепутаты предупредили, что средства, которые остаются заблокированными, "должны рассматриваться как единый, целостный пакет, и что никаких выплат не должно производиться, даже если достигнут прогресс в одной или нескольких областях, но недостатки все еще сохраняются в других".

Это не первый раз, когда парламент прибегает к помощи высокого суда в Люксембурге, чтобы заставить Комиссию действовать. В октябре 2021 года депутаты подали иск против исполнительной власти за "неприменение" новаторского механизма, который увязывал выплаты из фондов ЕС с соблюдением основных прав блока.