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Будапешт в изоляции из-за своего вето на финансирование Киева

Премьер-министр Виктор Орбан в Евросовете
Премьер-министр Виктор Орбан в Евросовете Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Sandor Zsiros
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Евросоюз добивается от Венгрии согласия на помощь Украине. Ожидается, что на саммите ЕС в четверг премьер-министр Виктор Орбан потребуют за это уступок

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Венгрия испытывает растущее давление со стороны Евросоюза. В четверг главы его государств и правительств соберутся в Брюсселе, чтобы договориться о 50-миллиардной помощи Украине сроком на 4 года. На последнем заседании Европейского совета в декабреВенгрия заблокировала эту инициативу. Премьер-министр Виктор Орбан навлёк на себя гнев своих европейских коллег, которые обвиняют его в систематическом злоупотреблении правом вето и выражают решимость такое поведение пресечь.

Директор венгерского института «Политический капитал» Петер Креко:

Мы никогда ещё не видели такой изоляции одного государства другими странами-членами ЕС. Это выглядит как проверка того, как Европейский союз сможет справиться со своими внутренними разногласиями.

Сейчас союзные институты и страны-члены отчаянно пытаются найти решение проблемы, созданной Будапештом: остальные 26 столиц могут предоставить Киеву альтернативное финансирование из источников вне бюджета ЕС. В то же время некоторые страны требуют лишить Венгрию права голоса в Совете в соответствии со статьёй 7-й Основополагающего договора. По сути это было бы усиление режима санкций, уже наложенных на правительство Орбана за его отступление от демократии и нарушение принципов правового государства.

Еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Йоурова:

Посмотрим, хватит ли у лидеров терпения вести переговоры с Виктором Орбаном, или они пойдут по новому пути, используя Седьмую статью. Но пока это только спекуляции.

Ранее Венгрия дала понять, что не будет препятствовать заключению соглашения о 4-летней помощи Украине, если оно будет пересматриваться каждый год. Это было отвергнуто другими странами, который подозревают, что каждый раз  Венгрия будет требовать новых уступок, например, в отношении разморозки причитающихся ей средства ЕС на общую сумму 20 миллиардов евро.

Директор венгерского института «Политический капитал» Петер Креко:

У Орбана есть своего рода "транзакционная" логика. Это означает, что если ему будут сделаны хорошие предложения, он может отказаться от частого применения своего вето и от обструкционистского подхода к процессу принятия решений. Но я не думаю, что это может решить долгосрочную проблему. А долгосрочная проблема, по-видимому, заключается в том, что правовая и политическая системы Венгрии не соответствуют институциональным структурам и ценностям Европейского союза.

Украина отчаянно нуждается в помощи ЕС, чтобы поддержать на плаву своё государство и продолжать защиту от российского нападения. А Вашингтон не может оказывать Киеву поддержку из-за разногласий в Конгрессе США.

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