В среду члены Европарламента "допрашивали" трех еврокомиссаров по поводу того, что они назвали "фоновой сделкой" с Виктором Орбаном по высвобождению замороженных средств ЕС.

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Комиссарам Дидье Рейндерсу (юстиция), Николасу Шмиту (рабочие места) и Йоханнесу Хану (бюджет) были заданы вопросы по поводу решения о разблокировании денежных средств для Венгрии, которую Европейская комиссия ранее парализовала из-за постоянных проблем с верховенством закона.

Основным предметом спора стало конкретное время принятия в середине декабря решения о выделении 10,2 миллиарда евро в ответ на принятую Будапештом судебную реформу, направленную на сокращение политического вмешательства, которая была проведена за день до саммита лидеров стран ЕС, требующего больших усилий.

Реформа была призвана удовлетворить четыре "суперэтапа", которые Брюссель поставил в качестве условия для возобновления выплат и обеспечения надлежащего надзора за деньгами налогоплательщиков.

Этот шаг привел в ярость парламент, который расценил его как капитуляцию перед требованиями Орбана, пренебрежение обязанностями и оскорбление основных прав. Парламент пригрозил начать судебный процесс против Комиссии, если дальнейшее финансирование будет разблокировано.

До саммита Орбан несколько недель открыто заявлял, что наложит вето на открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и на специальный фонд в размере 50 миллиардов евро, который обеспечит Киеву надежную финансовую поддержку до 2027 года. Воинственный тон вызвал тревогу в Брюсселе и подстегнул предположения, что встреча обернется позорным фиаско для блока. В итоге Орбан согласился на переговоры о вступлении в ЕС, но сорвал план выделения 50 миллиардов евро.

В своих выступлениях евродепутаты утверждали, что Комиссия поспешила одобрить выделение 10,2 миллиарда евро всего через несколько часов после того, как Венгрия опубликовала оставшуюся часть судебной реформы в своем официальном журнале. По их словам, крайне сжатые сроки сделали практически невозможным надлежащее изучение нового закона и его соответствие "суперэтапам".

"По стечению обстоятельств это произошло прямо перед саммитом", - сказал Эйдер Гардиасабаль, представитель социалистов, - "Обычно совпадения не бывают такими уж случайными".

"Конечно, это была политика", - возразил Мориц Кёрнер из либеральной группы, - "Орбана нужно было переубедить".

"В политике всегда все так, как кажется", - сказал финский евродепутат Петри Сарвамаа.

Каталин Чех, венгерский политик, чья партия "Моментум" находится в оппозиции, выступила с резким упреком, обвинив Комиссию в игнорировании "предупреждающих сигналов", которые подавали венгерские и международные эксперты о недостатках и лазейках судебной реформы.

"Времени, необходимого для тщательного изучения закона, просто не было, - сказала Чех, - все это было частью фоновой сделки. Очевидно, что Комиссия не могла должным образом следить за исполнением закона, что также было обязательным условием".

Столкнувшись со шквалом критики, три еврокомиссара остались при своем мнении, что Венгрия предоставила достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать выполнение четырех "суперэтапов", которые включали меры по укреплению Национального судебного совета, самоуправляемого наблюдательного совета, и пресечению политического вмешательства внутри Верховного суда.

"Комиссия была обязана по закону принять решение", - сказал Рейндерс.

Шмит отметил, что декабрьское решение не "автоматически" привело к выплате Будапешту 10,2 миллиарда евро, а лишь дало возможность потребовать возмещения расходов на проекты развития, осуществляемые на местах. На данный момент было перечислено только 485 миллионов евро, добавил он.

Трио напомнило залу, что на сегодняшний день Комиссия все еще удерживает почти 12 миллиардов евро из выделенной Венгрии доли фондов сплочения и большую часть ее плана восстановления и устойчивости на сумму 10,4 миллиарда евро, поскольку Будапешт не выполнил другие контрольные показатели, связанные с такими вопросами, как конфликт интересов, права ЛГБТК+ и академическая свобода.

Однако, по оценкам евродепутатов, в соответствии с регламентом, регулирующим деятельность фондов сплочения, Комиссия могла бы подождать еще девять дней, чтобы утвердить выделение средств. По их словам, это дало бы больше времени на изучение законодательства и позволило бы избежать вызывающего недоумение совпадения с саммитом.

Законодатели также пожаловались, что исполнительная власть ускорила принятие судебной реформы, не дождавшись ее практических последствий для судов и магистратов.

"Главный вопрос: была ли проведена реальная оценка прогресса в области независимости судебной системы в Венгрии? Или это была политическая сделка, чтобы избавиться от вето Орбана?" - сказал Даниэль Фройнд, представитель партии "Зеленые".

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"Вы хотели, чтобы это было сделано еще до встречи лидеров", - добавил он.

Димитриос Пападимулис из партии "Левые" раскритиковал Комиссию за то, что она идет на "уступки" Орбану, который неоднократно просил разморозить весь денежный банк, и не получает ничего взамен, поскольку 50-миллиардная программа для Украины по-прежнему находится в стадии переговоров, несмотря на то, что Киев остро нуждается в поддержке.

"Вопросы верховенства права слишком важны, чтобы участвовать в таких торгах", - заявил Пападимулис.

Рейндерс дал отпор, заявив, что все элементы судебной реформы были тщательно согласованы между Брюсселем и Будапештом, а значит, Комиссия "очень хорошо" знала содержание законов до их публикации в официальном журнале.

"Ваши ответы кажутся тефлоновыми", - сказала Моника Хольмайер, консерватор, возглавляющая парламентский комитет по контролю за бюджетом, - "Мне не хватает фактов".