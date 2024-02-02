Виктор Орбан встал в общий строй лидеров Евросоюза

Программа "О положении Союза": Акции протеста фермеров в Брюсселе. Уступка венгерского премьера по Украине на саммите ЕС. Культурное наследие викингов

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Тех из вас, кто не обращал внимания на протесты фермеров по всей Европе и кто живет в Брюсселе, на этой неделе ждал большой сюрприз. В четверг обычно тихий город наполнился гудками автомобилей, грохотом тракторов и, если вам не повезло, смрадом горящих шин.

Европейский квартал, населенный обычно политиками, чиновниками, лоббистами и журналистами, внезапно превратился в бурлящий котел, как выразился один наблюдатель. Тысячи фермеров приехали на своих тракторах в город с целью осудить то, что они считают глубоко несправедливой и непоследовательной сельскохозяйственной политикой.

Официальный Брюссель сказал: «Я вас слышу». Предложения ограничить импорт аграрной продукции из Украины и ослабить экологические нормы в отношении залежных земель были в числе мер, которые Еврокомиссия объявила в связи с протестами.

Вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович:

Комиссия считает, что, предприняв эти стабилизирующие действия, мы можем облегчить давление, которое, как мы знаем, испытывают наши фермеры. Мы будем добиваться того, чтобы они оставались экономически жизнеспособными в эти времена высокой неопределенности.

Будут ли эти меры достаточными, чтобы успокоить фермеров, покажут только следующие недели и месяцы.

Время для протестов в Брюсселе было выбрано не случайно. В тот же день лидеры ЕС собрались на специальный саммит, на котором был одобрен пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Уступка венгерского премьера

Сделка стала возможной после того, 26 стран-членов оказали давление на Венгрию и заставили её пойти в ногу со всеми.

До утра четверга премьер-министр Виктор Орбан в одиночку препятствовал передаче новых денег Украине. Что изменило его мнение, не совсем понятно.

Некоторые участники встречи в верхах избегали публичной демонстрации триумфализма.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

У нас были интенсивные, откровенные дискуссии с венгерским коллегой с целью внести больше ясности в ситуацию. Я понимаю интерес к этому журналистов, но не собираюсь рассказывать вам о том, что можно было увидеть через замочную скважину.

Орбан уже оттолкнул от себя некоторых партнёров по ЕС и НАТО, он до сих пор препятствует вступлению в альянс Швеции.

Какова общая стратегия Орбана? Насколько сильно отличаются интересы Венгрии от интересов остального ЕС?

Ко мне присоединяется Франк Фуреди, исполнительный директор венгерского аналитического центра MCC в Брюсселе.

Гробе: Итак, Виктор Орбан наконец уступил и поддержал соглашение по Украине на саммите. Министр иностранных дел Венгрии побывал в Украине на этой неделе. Сообщается, что Орбан тоже планирует туда съездить. Означает ли это, что Будапешт смягчает свою позицию в отношении Киева?

Фуреди: Я думаю, что премьер-министр Венгрии - довольно прагматичный политик. И пока есть возможность вернуться к этому вопросу позже, он рад согласиться с общим решением. Это не обязательно то, чего Орбан хотел, но в конце концов, учитывая соотношение сил и сделанные им расчеты, он дал своё согласие.

Гробе: Как люди в Венгрии относятся к западной военной помощи Украине?

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Фуреди: Большинство венгров в целом симпатизируют стремлению Украины к независимости. Большинство венгров нервничают по поводу присутствия неподалёку России, а также Украины, ведь это две очень большие страны. В Венгрии общее мнение таково: чем скорее закончится война, тем лучше и комфортнее будет венгерскому обществу.

Гробе: Сказать, что у Орбана были стычки с Брюсселем, было бы преуменьшением. Сейчас венгерский премьер изолирован больше, чем когда-либо прежде. Какова его стратегия, нравится ли ему это?

Фуреди: Я думаю, что Виктор Орбан, возможно, изолирован на заседаниях Европейского совета, но в целом на континенте у него позиция всё ещё прочная. Многие люди прислушиваются к нему, потому что он говорит такие вещи, которые другие, возможно, немного боятся называть. Многие люди, например, политики и премьер-министры, настороженно относятся к тому, как ведётся война, и какую поддержку оказывает ЕС Украине. Но Орбан – один из немногих, кто готов встать и сказать такие вещи.

Гробе: И, наконец: Венгрия возьмёт на себя председательство в ЕС в июле. Чего нам ожидать?

Фуреди: Я думаю, председательство Венгрии удивит многих людей, которые ожидают, что оно будет провокационным. Они ожидают, что премьер-министр Венгрии испробует всевозможные трюки. Но они забывают тот факт, что Орбан находится у власти очень давно. Он знает все тонкости. Он очень опытный. Он очень прагматичен, он умеет заключать сделки, совмещать свои принципы с политическими реалиями. И я думаю, что от Венгрии можно ожидать эффективного руководства.

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Культурное наследие викингов

В том, что касается политической изоляции в Европе, Венгрию обходит Великобритания. Теперь, когда "Брексит" уменьшил значимость Соединённого Королевства, оно может больше сосредоточиться на своем культурном наследии, например, на ежегодном фестивале огня «Up Helly Aa» в Леруике, столице Шетландских островов.

Почему это важно? Потому что впервые за его 143-летнюю историю женщинам было разрешено участвовать в шествии, прославляющем скандинавское наследие Шетландских островов. При этом они подожгли копию ладьи викингов. Кампания за приобщение женщин к этому ритуалу, кстати, началась ещё в 1980-х годах.

То, что длится долго, постепенно закрепляется и совершенствуется. Этому фестивалю обеспечена преемственность хотя бы потому, что у его руководителя есть 16-летняя дочь…"