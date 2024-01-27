Шарль Мишель передумал идти в Европарламент и останется главой Евросовета

Участие Мишеля в июньских выборах означало досрочное сложение им полномочий главы Евросовета, в должности которого его мог заменить Виктор Орбан.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, уточнив, что его решения остаться на посту председателя Евросовета было обусловлено "резкой реакцией", которую вызвала перспектива его досрочной отставки.

Vendredi 26 janvier 2024 Je suis entré dans la vie politique il y a trente ans. J’ai participé depuis à quasiment tous... Posted by Charles MICHEL on Friday, January 26, 2024

Мишель планировал идти на июньские выборы во главе Бельгийской либеральной партии. Однако, согласно действующим правилам, должность председателя Евросовета нельзя совмещать с мандатом депутата Европейского парламента. А в случае досрочного ухода Мишеля с поста главы Евросовета, его место мог занять президент Венгрии Виктор Орбан, чья страна на тот момент будет председательствовать в ЕС.

Такая перспектива была для Брюсселя крайне нежелательной. Венгерский лидер известен своей антииммигрантской риторикой, его обвиняют в противлении политике блока и неуважении общеевропейских ценностей. Орбан неоднократно выступал против антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны сообщества.

Видный законодатель от Нидерландов Софи ин'т Велд сравнила тогда Мишеля с капитаном, покидающим свой корабль в время шторма.