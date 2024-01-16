Словакия "солидарна" с Венгрией в противостоянии с ЕС

"Мы будем наблюдать за вашей законной борьбой в Европейском Совете", – словацкий премьер Роберт Фицо поддержал отказ Виктора Орбана финансировать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро из общего бюджета блока, осудив Брюссель за попытку ограничить право голоса Венгрии на грядущем саммите.

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Протокольный визит к соседу или "Антанта" евроскептиков? В Будапеште недавно вернувшийся во власть словацкий премьер Роберт Фицо встал на защиту Виктора Орбана, раскритиковав Брюссель за попытки "наказать" Венгрию за блокирование помощи Украине.

В кулуарах встречи с коллегой венгерский лидер допустил, что Украине нужно помочь деньгами, добавив, что ЕС не должен переводить Киеву запланированный 50-миллиардный транш из общего бюджета блока – для этого предлагается найти некие "альтернативные" источники.

Суверенитет важен для обоих наших государств. Ни Венгрия, ни Словакия не хотят, чтобы ЕС превратился в сверхгосударство. И мы не хотим, чтобы нелегальная миграция была узаконена. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Брюссель, со своей стороны, ищет способы обойти вето Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится 1 февраля.

На прошлой неделе группа из 120 евродепутатов подписала петицию, призывающую лишить Венгрию права голоса при принятии решений, утверждая, что Орбан неоднократно "попирал" ценности ЕС, "подрывая" демократические институты с момента прихода к власти в 2010 году.

"Я с нетерпением жду встречи с вами 1 февраля в Брюсселе, где мы будем наблюдать за вашей законной борьбой в Европейском Совете", – сказал Орбану его словацкий визави.

Мы очень благодарны Венгрии за безопасность словацкого воздушного пространства, которую обеспечивают её силы обороны. Предыдущие правительства раздали всё оружие украинцам, оставив нас совершенно беззащитными. Роберт Фицо премьер-министр Словакии

При этом эксперты отмечают, что, несмотря на декларируемую солидарность, Словакия больше склонна примкнуть к большинству европейских стран.

Из Будапешта передаёт Золтан Шипошедь: "Виктор Орбан заявил, что словацкие и венгерские национальные интересы совпадают на 99%. Несмотря на то, что Роберт Фицо проголосовал за финансовую поддержку Украины и начало переговоров о вступлении в ЕС на декабрьском саммите. Это может свидетельствовать о том, что венгерский премьер-министр вновь переоценил значение дружбы в политике, как и в случае с ультраправым правительством Италии".