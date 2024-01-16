Словакия "солидарна" с Венгрией в противостоянии с ЕС

"Мы будем наблюдать за вашей законной борьбой в Европейском Совете", – словацкий премьер Роберт Фицо поддержал отказ Виктора Орбана финансировать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро из общего бюджета блока, осудив Брюссель за попытку ограничить право голоса Венгрии на грядущем саммите.
Протокольный визит к соседу или "Антанта" евроскептиков? В Будапеште недавно вернувшийся во власть словацкий премьер Роберт Фицо встал на защиту Виктора Орбана, раскритиковав Брюссель за попытки "наказать" Венгрию за блокирование помощи Украине.
В кулуарах встречи с коллегой венгерский лидер допустил, что Украине нужно помочь деньгами, добавив, что ЕС не должен переводить Киеву запланированный 50-миллиардный транш из общего бюджета блока – для этого предлагается найти некие "альтернативные" источники.
Брюссель, со своей стороны, ищет способы обойти вето Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится 1 февраля.
На прошлой неделе группа из 120 евродепутатов подписала петицию, призывающую лишить Венгрию права голоса при принятии решений, утверждая, что Орбан неоднократно "попирал" ценности ЕС, "подрывая" демократические институты с момента прихода к власти в 2010 году.
"Я с нетерпением жду встречи с вами 1 февраля в Брюсселе, где мы будем наблюдать за вашей законной борьбой в Европейском Совете", – сказал Орбану его словацкий визави.
При этом эксперты отмечают, что, несмотря на декларируемую солидарность, Словакия больше склонна примкнуть к большинству европейских стран.
Из Будапешта передаёт Золтан Шипошедь: "Виктор Орбан заявил, что словацкие и венгерские национальные интересы совпадают на 99%. Несмотря на то, что Роберт Фицо проголосовал за финансовую поддержку Украины и начало переговоров о вступлении в ЕС на декабрьском саммите. Это может свидетельствовать о том, что венгерский премьер-министр вновь переоценил значение дружбы в политике, как и в случае с ультраправым правительством Италии".