Брюссель добивается перевода денег Киеву несмотря на вето Будапешта

Урсула фон дер Ляйен встретилась в Давосе с Владимиром Зеленским. Глава Еврокомиссии заверила, что финансирование Украины продолжится с участием Венгрии или без

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Евросоюз должен и дальше укреплять способность Украины к сопротивлению. Об этом заявила Председатель Еврокомиссии в Давосе, где Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Предоставлению Киеву 50 миллиардов евро долгосрочной помощи всё ещё препятствует Будапешт.

Корреспондент Euronews Мейв Макмахон спросила:

Украина не может получить выделенные деньги из-за возражений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Не кажется ли Зеленскому, что член Евросоюза втягивает остальных в политические разборки?

Фон дер Ляйен выразила надежду, что 27 стран-членов ЕС смогут договориться о финансировании Украины:

Думаю, всем 27-ми государствами Европейского союза очень важно взаимодействовать друг с другом, чтобы Украина могла получить за четыре года 50 миллиардов евро. На таком этапе мы сейчас находимся. Идёт подготовка к внеочередному заседанию Европейского совета 1 февраля. Это тяжелая работа. Мы обсудили много разных вопросов. Для меня это очень важно. Мой личный приоритет - достичь соглашения всех 27-ми стран-членов. Если это невозможно, мы готовы к соглашению 26-ти. Но я решительно поддерживаю и предпочитаю соглашение 27-ми".

Также в Давосе Фон дер Ляйен встретилась с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Они обсудили растущий дисбаланс двустороннего товарооборота. В настоящее время дефицит торгового баланса Евросоюза с Китаем составляет почти в 400 миллиардов евро.

С китайским руководством я обсуждала торговые вопросы. Европейский союз придерживается принципа снижения рисков в отношениях с Китаем, но не размежевания с ним, что было бы неоправданным и неразумным. Мы сотрудничаем по таким проблемам, как борьба с изменением климата. Однако мы очень четко и откровенно заявляем о торговых дисбалансах, которые у нас есть с Китаем, и о том, что китайское руководство должно что-то с этим делать. Мы всё это детально обсуждали. Хорошо было иметь очень откровенную и открытую дискуссию.

Во своем выступления на Международном экономическом форуме глава Еврокомиссии также отметила, что началась эпоха, когда политическая или экономическая конфронтация может легко перейти конфликт. Фон дер Ляйен еазвала это величайшим риском для мирового порядка. Она вновь подчеркнула необходимость поставок Украине оружия для обороны.