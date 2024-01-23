By Euronews

ЕС возобновит миссию по освоению космоса. Европейское космическое агентство определило даты первого запуска ракеты-носителя нового поколения Ariane-6.

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Европа возобновит миссию по освоению космоса - своими силами и уже в 2024 году. На 16-й Европейской космической конференции, открывшейся в Брюсселе, официальные лица и представители отрасли подтвердили: Старый Континент снова сможет рассчитывать на свои собственные ракеты-носители. Первый запуск новейшей Ariane-6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

После вывода из эксплуатации в июле прошлого года её предшественницы Ariane-5, прослужившей 27 лет, у ЕС оставались лишь ракеты лёгкого класса. Что не позволяло ему конкурировать с НАСА и гарантировать собственную безопасность.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности:

"Будем честны: мы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Европа потеряла свою независимость относительно доступа в космос, что поставило под угрозу суверенное развёртывание европейских флагманов Galileo, Copernicus, а скоро это ожидает и IRIS2. Поэтому восстановление нашего суверенитета в плане освоения космоса имеет первостепенное значение, если ЕС хочет оставаться заслуживающим доверия игроком космической отрасли".

Первый полёт Ariane 6 изначально планировался на 2020 год. Но тогда возник целый ряд технических проблем. К ним добавилось нарушение цепочки поставок из-за пандемии.

Кроме того, после прекращения сотрудничества с "Роскосмосом" в 2022 году, Европейское космическое агентство больше не могло полагаться на российские аппараты "Союз". ЕС пришлось делать выводы и вкладывать средства в собственную космическую программу.

Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА):

"Во-первых, надо сделать так, чтобы ракета-носитель предыдущего поколения дублировалась ракетой нового поколения. Исходя из того, что мы знаем о текущей ситуации, Ariane-5, которая была выведена из эксплуатации в июле прошлого года, должна быть перекрыта новой ракетой-носителем как минимум на три-четыре года, просто для уверенности, на всякий случай. Во-вторых, следующая тяжёлая ракета-носитель, которую мы сейчас разрабатываем в рамках сложного процесса, наверняка будет многоразовой".

В Брюсселе уверены: возобновление полётов европейских ракет-носителей - важный шаг в укреплении стратегической автономии континента в космической отрасли. Пока же Европа полагается на партнёров, - например, Индию или США, в частности - американскую компанию Space X.