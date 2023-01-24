Евросоюз готовится к защите от угроз из космоса

Военные приготовления и враждебные действия между государствами всё больше переносятся в околоземное и виртуальное пространства. Растёт угроза нападений на спутники и кибератак.

Выступая в Брюсселе на открытии Европейской космической конференции, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель напомнил, что одно из таких нападений почти год назад свидетельстовало о начале войны России против Украины. За 24 часа до российского вторжения сеть орбитальных телекоммуникаций, используемая украинской армией, подверглась кибератаке. Внедрённый в сеть вредоносный код смог частично вывести её из строя.

«Космос стал стратегической сферой, я не скажу полем битвы, но местом, где спутники могут быть взяты на прицел, - сказал Боррель. - Мы чрезвычайно зависим от информации, которая получена или отражена от спутников. Большая часть нашей гражданской и военной инфраструктуры зависит от спутниковой системы".

В настоящее время на орбите Земли находится 5,5 тыс спутников, 10% из них имеют военное назначение. Один из крупнейших в мире оборонных союзов, НАТО, определяет космос как одно из своих оперативных пространств. Жозеп Боррель отметил также, что применяемое в космосе оружие может угрожать находящимся в нём станциям и кораблям:

«Россия недавно уничтожила один из своих спутников ракетой наземного базирования. Если она сделала это с одним из своих спутников, то завтра она может сделать это с любым другим спутником, - продолжал Боррель. - Мы опасаемся за безопасность элементов, находящиеся в космосе".

Верховного представителя ЕС беспокоят и образующийся при этом обломки:

«С разрушением спутника в пространство попадают металлические частицы. Они мелкие, но на той скорости, с которой они летят, они чрезвычайно опасны».

Угрозу представляет и падение более крупных объектов, не сгоревших в атмосфере.

В марте Еврокомиссия представит свою новую космическую инициативу. Её цель - защитить граждан и критически важную инфраструктуру от того, что происходит высоко над поверхностью планеты.