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Евросоюз возобновляет запуски ракет-носителей

Ракета-носитель Ariane 6 на пусковой площадке.
Ракета-носитель Ariane 6 на пусковой площадке. Авторское право S MARTIN/ ESA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup / Optique video du CSG
Авторское право S MARTIN/ ESA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup / Optique video du CSG
By Aida Sanchez Alonso
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Ariane 6 должна вывести на орбиту Земли 30 спутников OneWeb

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Европейский союз приступает к новому этапу освоения околоземного пространства. Свой первый полет совершает ракета-носитель Ariane 6. Пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане неоднократно задерживали пандемия, война в Украине и различные технические проблемы. После прекращения 5 лет назад использования Ariane 5 ЕС не мог выводить на орбиту спутники. Теперь за один раз их запускается 30.

Гендир Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер:

Европа снова получает доступ к космосу. У нас его не было целый год. Прошлый год был кризисным для ракет-носителей. Все должны осознать, как важно иметь доступ к космосу, получать от наших спутников данные, необходимые нам каждый день. Все имеет фундаментальное значение для Европы.

Но задержки привели к тому, что для запуска одного из европейских устройств прогнозирования погоды была выбрана американская компания SpaceX Илона Маска. Это конкурент Европейского космического агентства.

Генеральный директор Европейской организации эксплуатации метеорологических спутников Фил Эванс написал в соцсетях:

Это решение было вызвано исключительными обстоятельствами. Оно не ставит под угрозу нашу стандартную политику поддержки европейских партнеров. Мы с нетерпением ждем, чтобы SpaceX успешно запустила наш спутник, этот шедевр европейских технологий.

Несмотря подобные неудачи, на использование Ariane 6 получено 18 заказов для группировки "Проект Kuiper" Джеффа Безоса в рамках крупнейшего в истории коммерческого пускового контракта.

Матья Ренцель, Европейский институт космической политики:

Ракета-носитель, в конце концов, является средством для достижения целей, а их будет у нас все больше. Европа строит грандиозные планы по использованию пространства вокруг Земли и изучению дальнего космоса. Все это на благо европейских граждан и европейской политики.

Ariane 6 - это первый за 30 лет новый европейский космический корабль. В его разработке участвовало 13 стран ЕС, а стоимость проекта составила 4 млрд евро.

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