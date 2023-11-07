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ЕКА выделит до 340 млрд евро на запуски ракеты-носителя "Ариан-6"

За счёт проекта "Ариан-6" ЕКА надеется выйти на самоокупаемость пусков
За счёт проекта "Ариан-6" ЕКА надеется выйти на самоокупаемость пусков Авторское право Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Европейское космическое агентство профинансирует проект новейшей ракеты-носителя "Ариан-6". Об этом договорились профильные министры стран-членов ЕКА на встрече в Севилье.

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Италия, Германия и Франция обязались выделить от 290 до 340 млрд. евро (сумма подлежит уточнению). 

Средства пойдут на подготовку и осуществление с 16-го по 42-й запуски ракеты, которая была разработана взамен выведенной из эксплуатации "Ариан-5". 

Соглашение подчёркивает стремление Европы сократить отставание от компании SpaceX Илона Маска, доминирующей в области космических пусков. Кроме того, в нём есть пункт о расширении конкуренции среди европейских производителей, которые включатся в борьбу за гранты. Что, вероятно, окажет давление на совладельцев  ArianeGroup - французские предприятия Airbus и Safran.

В связи с вторжением России в Украину ЕКА отказалось от российского "Союза" в пользу своей собственной ракеты-носителя многоразового использования "Ариан".

Решение о дополнительном финансировании глава космического агентства Йозеф Ашбахер назвал "историческим", поскольку Европа, по его словам,"переходит к более конкурентоспособной модели пусковых установок".

Как ожидается, дату первого полёта "Ариан-6" назначат после испытаний в конце этого месяца.

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