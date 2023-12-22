Прибывающих в Европу мигрантов будут лучше защищать

Передача "О положении Союза": Алмазные санкции ЕС против России. Шаг к миграционной реформе. Обновление бюджетных правил. Деды Морозы в море на досках

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Передачу ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва: "Россию обвиняют в финансировании войны против Украины частично за счет прибыльной торговли алмазами на сумму около 4-5 миллиардов евро в год. На этой неделе Евросоюз включил запрет на импорт российских алмазов в свой 12-й пакет санкций против Москвы, вводимых в основном после начала войны в феврале прошлого года.

Эту меру приветствовал президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что Россия должна «чувствовать, как растёт давление со стороны свободного мира и цена её агрессии». Но насколько эффективны эти санкции?

Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо верит показаниям экономических индикаторов:

Российская экономика уменьшилась. В России теперь меньше людей, и её экономика менее гибкая. У России военное хозяйство. Она изготовляет как можно больше оружия и производит меньше вещей, которые со временем укрепили бы её экономику.

Шаг к миграционной реформе

После многих лет дискуссий и ночных переговоров в среду была заключена сделка о реформе миграционной системы ЕС. Депутаты Европарламента и представители 27 стран-членов достигли того, что они назвали «историческим соглашением».

Однако новый пакт о миграции и убежище подвергся резкой критике со стороны правозащитников, причем некоторые назвали его «историческим провалом», который «приведёт к ещё большему количеству смертей на море».

Винченцо Дженовезе из Euronews побеседовал с Илвой Юханссон, еврокомиссаром по внутренним делам, которая работает над реформой с 2020 года.

Euronews: Как этот пакт меняет европейскую политику в области миграции?

Юханссон: Во многих аспектах, в основном во всех. Впервые у нас есть комплексная европеизированная политика в области миграции и предоставления убежища, которая была согласована таким широким большинством. Это позволит нам лучше обеспечивать право на подачу заявления на убежище, защищать людей и предоставлять им сносные условия для жизни. Мы ускорим процессы рассмотрения документов, чтобы не оставлять людей в состоянии неопределённости на долгое время. У нас будет также обязательный механизм солидарности, который гарантирует, что ни одно государство ЕС, находящееся под давлением, не будет предоставлено самому себе.

Euronews: Этот механизм солидарности является обязательным, как вы сказали. Но является ли переселение просителей убежища в другие страны-члены также обязательным?

Юханссон: Переселение не является обязательным для каждого государства-члена. Но есть обязательный механизм солидарности, который обеспечит достаточную солидарность народов, в основном для переселения. Этого значит, что будет достаточно стран-членов, которые придут на выручку государству, испытывающему давление или находящемуся в кризисе.

Euronews: По данным Международной организация по миграции, в 2023 году в Средиземном море погибло более 2000 человек. Как миграционный пакт будет решать эту проблему?

Юханссон: Её можно лишь частично решать с помощью законодательства ЕС. А мы будем лучше защищать тех людей, которых доставляют в страны Европы, например, в ходе поисково-спасательных операций, в потом при переселении. Необходимо предотвращать трагедии, когда так много людей гибнет из-за нелегальной переправы. Они платят контрабандистам, которые заманивают их в смертельные путешествия. Чтобы решить эту проблему, нам сначала нужно бороться с контрабандистами. Именно поэтому месяц назад я предложила принять новое законодательство по пресечению назаконной доставки мигрантов. А ещё я провела большую конференцию, на которой мы сформировали глобальный альянс по противодействию контрабанде мигрантов. Так что это одна часть решения проблемы. Второе, что нам необходимо делать, - это работать со странами происхождения и странами транзита вдоль маршрутов. Это поможет предотвращать эти опасные путушествия. Я хотела бы добавить, что нам необходимо добиться более активного использования легальных путей прибытия я в Европейский союз. Мы стареющее общество. Нам нужны мигранты, но они должны прибывать организованно и безопасно.

Euronews: Не опасаетесь ли вы, что некоторые страны ЕС могут пренебречь этими правилами и уйти от выполнения нового пакта о миграции?

Юханссон: Нет, я этого не боюсь. Но, конечно, на тот случай, если это произойдёт, у нас имеются соответствующие регламенты. Еврокомиссия обеспечивает соблюдение союзного договора. Но наша задача также строить доверие между странами-членами. Мы наблюдаем значительное расширение сотрудничества и восстанавление взаимного доверия. У меня складывается такое впечатление. Государства ЕС осознают, что работать в одиночку и пытаться решить миграционные проблемы самостоятельно - это проигрышный путь. Но когда мы работаем вместе, поддерживая друг друга, тогда возникает беспроигрышная ситуация: все страны-члены становятся сильнее, и весь Европейский Союз сильнее.

Обновление бюджетных правил

Председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания координировала ещё один переговорный марафон по другому ключевому вопросу, который она хотела завершить до конца года.

Министры финансов блока заключили соглашение о реформировании бюджетных правил ЕС, закрепленных в так называемом Пакте стабильности и роста. Эти правила обязывают все 27 стран поддерживать дефицит своего бюджета на уровне ниже 3%, а государственный долг - ниже 60% ВВП.

Такие цели остаются, но реформа вносит существенные изменения в то, как эти две цифры должны быть достигнуты на практике.

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Министр финансов Испании Надя Кальвиньо:

Новые правила более реалистичны. Потому что они отвечают реальности постпандемического мира и реальности того, что произошло очень значительное увеличение уровней дефицита и коэффициентов долга всех государств-членов. Эти правила будут соответствовать реальным потребностям в инвестициях для обеспечения зелёного и цифрового перехода, а также гарантий безопасности и стратегической автономии Европы.

Деды Морозы в море на досках

Традиционный образ Санта-Клауса, едущего по снегу на санях, запряженных северными оленями, становится всё менее реалистичным из-за широкого спектра природных явлений и деятельности человека.

В самых теплых регионах Европы, таких как Испания, в декабре всё ещё можно войти в море. Именно это сделали десятки Дедов Морозов, приняв участие в соревновании по сапсерфингу, которое прошло в Барселоне девятый год подряд.

В этом году они собирали средства на исследования БАС, смертельного типа заболевания двигательных нейронов. Это наверняка вдохновит многих на проведение подобных благотворительных акций в праздничном наряде Санты".