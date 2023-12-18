By Euronews

Австрия, которая ранее блокировала 12-й пакет санкций, сняла свои возражения.

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Страны ЕС согласовали новые санкции против России в ответ на её военное вторжение в Украину. 12-й пакет ограничительных мер в отношении российских компаний и юридических лиц был одобрен в понедельник.

"Он призван ещё больше ослабить военную машину России. Наше послание ясно: мы намерены и дальше поддерживать Украину в её борьбе за свободу и суверенитет", - прокомментировал решение глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Новые меры нацелены на то, чтобы перекрыть Москве пути обхода санкций, касаемых предельной цены на российскую нефть. Её страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель. В последние месяцы Россия продавала своё сырьё значительно дороже, благодаря "теневому флоту танкеров" и услугам малоизвестных торговых фирм, легко обходя коммерческие ограничения, которые, как считалось, Запад держал под контролем.

Пороговая цена в 60 долларов за баррель стаётся прежней, но вводятся новые меры по контролю за обменом информацией о перевозках грузов с судна на судно и более строгие правила для обеспечения прозрачности операций по продаже танкеров.

Пакет ограничений включает также запрет на прямой импорт российских алмазов и их ввоз из третьих стран. Под санкции подпадают "алмазы российского происхождения, экспортируемые из России, следующие транзитом через Россию, а также российские алмазы, обработанные в третьих странах", - говорится в официальном заявлении.

В нём уточняется, что начиная с 1 января 2024 года, будет запрещён ввоз_"непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами._ Запрет на импорт российских камней, обработанных (т.е. огранённых и/или отполированных) в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, будет вводиться постепенно - с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября 2024 года".

Это обусловлено "необходимостью внедрения механизма отслеживания, который обеспечит эффективные правоприменительные меры и сведёт к минимуму сбои на рынке ЕС".

Санкционные меры удалось согласовать после того, как Австрия сняла свои возражения. Вена блокировала принятие 12-го пакета из-за того, что Украина включила Raiffeisen Bank International (RBI) в перечень "международных спонсоров войны". Список не имеет юридических последствий, но влечёт за собой значительный репутационный ущерб.

Национальное антикоррупционное бюро Украины ввело санкции против RBI за то, что он якобы предоставлял услуги "олигархам, близким к Кремлю". Вена выступала против этого решения и настаивала на исключении австрийского банка из санкционного списка, что в итоге и сделал Киев.

Россия считается крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов. 90% их добычи в стране обеспечивает компания "Алроса". В 2021 году доход от экспорта российских алмазов составлял 4 миллиардов долларов (3,77 миллиарда евро). Эта сумма лишь незначительно сократилась в 2022 году, поскольку международное сообщество воздерживалось от введения каких-либо ограничений в этой отрасли.