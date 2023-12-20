Министры экономики и финансов Европейского союза заключили соглашение о реформе бюджетных правил блока, чтобы гарантировать восстановление государственных финансов без ущерба для инвестиций. Это стало возможным только после того, как Германия и Франция нашли золотую середину

РЕКЛАМА

Реформа направлена на обновление Пакта стабильности, созданного в конце 1990-х годов. Он требует, чтобы дефицит государственного бюджета каждой страны не превышал 3% ВВП, а её долг - 60%. Это позволяло проводить менее жёсткие корректировки для стран, испытывающих трудности. Теперь такие ограничения могут быть изменены.

Берлин и Париж в течение нескольких месяцев сидели по разные стороны стола переговоров: первый настаивал на автоматических гарантиях для снижения уровня долга, а второй выступал за большую гибкость, чтобы создать достаточно пространства для расходов в стратегических секторах.

Министры финансов этих стран, Кристиан Линднер и Брюно Ле Мэр, в последние недели активизировали двусторонние контакты в попытке выйти из тупика. Эти усилия увенчались успехом во вторник вечером, когда оба политика встретились в Париже и объявили о достижении компромисса.

Это открыло 27 странам-членам ЕС путь к заключению предварительной сделки в ходе видеоконференции в среду вечером. Это ещё на один шаг приблизило капитальный ремонт финансов Евросоюза к успешному завершению.