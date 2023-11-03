Евросоюз боится "дедемократизации" и искусственного интеллекта

Программа "О положении Союза": Мир переживает "рецессию демократии". Британия видит угрозу в ИИ. Брюссель торопит Западные Балканы с евроинтеграцией. Венгрия цензуритрует World Press Photo.

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Программу "О положении Союза" из Брюсселя ведёт Штефан Гробе.

"На этой неделе Блетчли-Парк снова вошёл в историю - как место проведения первого Саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта.

Исторический комплекс, расположенный между Лондоном и Бирмингемом, считается одним из мест зарождения компьютерных наук и известен своей ролью в расшифровке секретных кодов нацистов в годы Второй мировой войны.

ЕС хочет взять риски ИИ под контроль

Здесь британский премьер Риши Сунак собрал глав технологических компаний и мировых лидеров, чтобы обсудить проблемы, связанные с быстрым развитием искусственного интеллекта.

Другими словами, именно в Блетчли-Парк уместно выглядит данное премьером определение ИИ как экзистенциальной угрозы человечеству.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

“На эту тему ведутся дебаты. Сами представители отрасли с этим не согласны. И мы не можем быть в этом уверены. Но есть основания полагать, что это может представлять риски такого масштаба, как пандемии и ядерная война. Именно поэтому, как лидеры, мы обязаны действовать, предпринимать шаги для защиты людей. Это как раз то, что мы делаем".

Участники конференции - в их числе, что примечательно, США, Китай и ЕС - подписали "Декларацию Блетчли". Она нацеленана устранение рисков, связанных с так называемыми языковыми моделями искусственного интеллекта на пограничных устройствах, разработанными такими компаниями, какOpen A.I.

По мнению подписантов, эта технология потенциально может иметь серьёзное негативное воздействие, даже катастрофическое.

Брюссель подтверждает курс на расширение

Негативное воздействие - вот чему рискуют подвергнуться некоторые балканские страны-кандидаты в члены ЕС, если не активизируют усилия по сближению с ним.

С таким посланием выступила Урсула фон дер Ляйен во время своей поездки в регион на этой неделе.

Особенно нуждалась в этом напоминании Сербия, поскольку Белград по-прежнему не желает признавать Косово и вводить санкции против России.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

“Итак, моё послание, по сути, состоит из двух пунктов: давайте выполним домашнюю работу, пожалуйста, сделайте свою домашнюю работу. Давайте подготовимся и воспользуемся моментом, чтобы действительно существенно продвинуться на пути к расширению”.

Не всех устраивает перспектива вступления Сербии и Косово в ЕС, поскольку они ещё не в полной мере придерживаются демократических принципов.

А расширение должно укрепить демократический строй в Евросоюзе, а не ослабить его. Особенно это актуально в свете опубликованного на неделе исследования о состоянии демократии в Европе и мире.

К нам присоединяется Сима Шах, руководитель отдела исследования демократии Международного института содействия демократии и выборам в Стокгольме. Добро пожаловать в программу!"

Основы демократии в мире ослабевают

Штефан Гробе, Euronews:

"Профессор Шах, вы - ведущий автор последнего доклада Института о состоянии демократии в мире. Так вот, у меня такое чувство, что добрых вестей вы нам не несёте. Насколько же плохо обстоят дела?

Сима Шах, руководитель отдела исследований демократии International IDEA (Международного института содействия демократии и выборам):

"Дела обстоят не очень хорошо. Вот уже шестой год подряд мы констатируем снижение показателей. Это самый продолжительный период, который мы наблюдали с тех пор, как начали собирать данные. С другой стороны, всё не так уж и плохо. Мы зафиксировали обнадёживающие сигналы в некоторых странах по всему миру".

Штефан Гробе, Euronews:

"Конечно, читая отчёт, я был весьма удивлён тем фактом, что в список троечников попали несколько стран ЕС – я имею в виду, конечно, не Венгрию, а Австрию, Италию и Португалию. Что там произошло?"

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Сима Шах, International IDEA:

"Что ж, важно помнить, что Европа остаётся регионом с самыми высокими показателями в мире. Конечно, в некоторых странах, в том числе тех, которые занимают высокие позиции, произошёл действительно значительный спад. Эти страны по-прежнему демонстрируют высокие показатели".

"Но важно остановить это снижение сейчас, пока оно не стало более серьёзным. Мы наблюдали тенденции к ограничению свободы выражения мнений, свободы прессы и несоблюдению принципа верховенства закона по всей Европе и конкретно в этих странах".

Штефан Гробе, Euronews:

"А есть ли в Европе какие-либо обнадёживающие признаки?"

Сима Шах, International IDEA:

"Мы определили некоторые страны Центральной Европы как, своего рода, новый эпицентр демократического роста в регионе. Мы наблюдаем действительно значительный рост в таких странах, как Молдавия, Армения, Словения. И в некоторых случаях успехи были весьма впечатляющими".

Штефан Гробе, Euronews:

"Не могли бы вы конкретизировать?"

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Сима Шах, International IDEA:

"Например, касаемо свободы выражения мнений. Ситуация с ней ухудшается во всём мире. Но в Армении и Молдавии она фактически пошла в рост. В Словении мы видели, как на референдуме голосовали за реформы, направленные на укрепление независимости общественного телевещателя. Это была значимая победа для местных СМИ. Мы видим новый суд в Молдавии, который активно ведёт борьбу с коррупцией, что, вероятно, повлияет на показатель, связанный с коррумпированностью. Таковы некоторые примеры на уровне отдельных стран".

Штефан Гробе, Euronews:

"Итак, во всём мире в целом мы видим, что демократия находится под угрозой. Как можно усовершенствовать её защитные механизмы?"

Сима Шах, International IDEA:

"Нам нужно сосредоточиться на тех институтах, которые дают сбои. Так, во всём мире мы наблюдаем снижение уровня доверия к выборам, эффективности парламента и доступа к правосудию. То есть надо сконцентрироваться на прозрачности работы законодательных органов по всему миру, их силе и строгости, с которой они осуществляют свою деятельность".

Штефан Гробе, Euronews:

"Большое спасибо за разъяснения. С нами была Сима Шах, руководитель отдела оценки демократии в International IDEA".

Венгрия цензурирует World Press Photo

"Кстати, к разговору о демократических ценностях:

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В Будапеште лицам младше 18 лет не разрешили посетить часть престижной международной выставки World Press Photo.

Причина: правое правительство Венгрии установило, что некоторые фотографии нарушают спорный закон, ограничивающий распространение материалов о ЛГБТ-сообществе.

Гнев парламентария-популиста вызвала серия из пяти снимков фотографа из Филиппин, на которых были запечатлены представители ЛГБТ-сообщества этой страны, накрашенные и одетые в дрэг-стиле.

Законодатель подал жалобу в министерство культуры Венгрии, которое постановило, что эти фотографии нельзя показывать несовершеннолетним. Однако в реальности эта мера не соблюдается.

В World Press Photo заявили, что это был первый случай, когда организация столкнулась с цензурой для определённого типа аудитории в Европе. Там назвали произошедшее "печальным" и "вызывающим тревогу".

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Кстати, на выставке были также представлены жуткие фотографии, иллюстрирующие события войны в Украине. Но венгерская "полиция нравов" считает, что для детей они менее шокирующие, чем дрэг-квин.