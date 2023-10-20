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Партия Сунака несёт потери: тори лишились двух мест в Палате общин по итогам довыборов

Партия британского премьера Риши Сунака потерпела поражение на довыборах в двух округах
Партия британского премьера Риши Сунака потерпела поражение на довыборах в двух округах Авторское право Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Правящая Консервативная партия Великобритании потерпела поражение от лейбористов на дополнительных выборах в двух округах. Это может стать серьёзным ударом для премьера Риши Сунака, рейтинг которого и без того находится на самом низком уровне с момента избрания.

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Британские консерваторы потерпели серьёзное поражение на довыборах в двух регионах, потеряв два места в парламенте.

Победив с перевесом в 1316 голосов, кандидат от лейбористской партии Сара Эдвардс получила место в округе Тамуорт в центральной Англии, которое годами было закреплено за тори.

Досрочные выборы были назначены там в связи с уходом Криса Пинчера. В 2022 году его обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

Скандал стал последним ударом для Бориса Джонсона, членом правительства которого был Пинчер: вскоре премьер объявил о своей отставке.

Также на пятничных довыборах консерваторы уступили оппозиции место в Мид-Бедфордшире после отказа от депутатского мандата соратницы Джонсона Надин Доррис.

Обвинив нынешнего главу правительства в отказе от "фундаментальных принципов консерватизма", бывшая министр культуры объявила об отставке в связи с тем, что ей отказали в месте в Палате лордов,

Как считают аналитики, потеря мандатов в преддверии всеобщих выборов в 2024 году не сулит ничего хорошего премьер-министру Риши Сунаку, рейтинг которого находится на самом низком уровне с момента его прихода к власти в Великобритании почти год назад.

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