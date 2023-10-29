Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в западнобалканское турне

By Euronews

Цель турне: представить детали европейского плана экономического развития региона и подтвердить курс ЕС на расширение путём интеграции западнобалканских стран.

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Глава Еврокомиссии в воскресенье начала четырёхдневное турне по странам западнобалканского региона с визита в Северную Македонию.

Президент Стево Пендаровский провёл переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о двустороннем сотрудничестве.

Далее председатель ЕК посетит Косово, Черногорию, Сербию и Боснию и Герцеговину.

Цель турне: подтвердить намерение Евросоюза касательно интеграции вышеупомянутых стран в сообщество, а также представить детали европейского плана экономического развития региона.

О нём было объявлено на саммите "ЕС-Западные Балканы" в Тиране две недели назад. План предполагает удвоение темпов роста ВВП западнобалканских стран до конца десятилетия.

Так, местным компаниям предоставят доступ к единому европейскому рынку. Но для этого страны должны привести свои рыночные стандарты в соответствие с нормами ЕС.

Брюссель готов выделить 6 млрд евро инвестиций. Из них 4 млрд евро - в качестве кредитов и 2 миллиарда - субсидий.

Шесть стран региона стремятся вступить в ЕС и находятся на разных этапах сближения. Президент Европейского совета Шарль Мишель несколько раз повторял, что Европейский союз работает над тем, чтобы быть готовым к расширению в 2030 году. Этот процесс застопорился после присоединения Хорватии в 2013 году.

Война России в Украине поставила евроинтеграцию государств Западных Балкан на первое место в повестке дня блока.