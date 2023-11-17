Роботы с Искусственным интеллектом пишут и развлекают

Программа "О положении Союза": Европа не поставит Украине все обещанные боеприпасы. Лиссабонский веб-саммит. ИИ бросает всем вызов. Робот Дездемона жива и весела

РЕКЛАМА

Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Штефан Гробе: "Страны Евросоюза на этой неделе признали, что скорее всего подведут Украину в оказании ей военной поддержки. В начале этого года лидеры ЕС пообещали Киеву один миллион патронов, снарядов и ракет к весне следующего года, для чего требуется серьезное наращивание производства.

Но блоку оказалось трудно сдержать слово. На встрече в Брюсселе министр обороны Германии был предельно честен. По его словам, обещание предоставить миллион единиц боеприпасов с самого начала было несбыточной мечтой.

Что это для Евросоюза - в лучшем случае позор, а в худшем – фиаско?

Министр обороны Германии Борис Писториус:

_Правильно задать вопрос, был ли когда-либо один миллион реальной цифрой? Были голоса, которые говорили: «Будьте осторожны, на миллион легко решиться, и деньги есть. Но должно быть и производство». К сожалению, предостерегающие голоса оказались правы. Но мы продвинулись вперед в разработке рамочных соглашений и будем продолжать это делать. Мы ведем переговоры с оружейной промышленностью. _

Другой конфликт, с которым в наши дни приходится иметь дело Европе, — это, конечно же, война между Израилем и ХАМАС. Она в большей степени, чем война в Украине, выявила глубокие разногласия не только между правительствами ЕС, но и внутри наших обществ.

Лиссабонский веб-саммит

Неосторожная критика может обойтись дорого. На этой неделе в Лиссабоне прошел веб-саммит, одно из крупнейших в мире технологических мероприятий. Но накануне главный организатор этой конференции ушел в отставку после того, как предположил в твиттере, что Израиль совершил военные преступления в Газе.

Это спровоцировало бойкот веб-саммита такими громкими именами, как Google, Meta, Siemens и Intel. Вся эта история ненадолго отвлекла конференцию от основной темы: Искусственного интеллекта. Это вызов для наших обществ, который нельзя недооценивать.

Новый генеральный директор Web Summit Кэтрин Махер:

Я думаю, что Искусственный интеллект трансформирует нашу жизнь. Что-то из этого уже происходит, а что-то еще впереди. С моей точки зрения, как мы используем ИИ, как мы управляем ИИ, как мы обеспечиваем, чтобы ИИ служил людям и помогал сделать наше общество лучше - все это самый важный императив.

Чтобы ИИ делал общество лучше и не причинял ему серьезного вреда, миру, придется, наконец, начинать регулировать Искусственный интеллект. Но что действительно важно?

Ко мне присоединяется Виктория Эспинель, генеральный директор BSA The Software Alliance, отраслевой группы, представляющей компании-разработчики программного обеспечения в США. Она также консультирует президента Байдена по вопросам ИИ в качестве главы Национального консультативного комитета по искусственному интеллекту.

ИИ бросает всем вызов

Вопрос: И в Европейском парламенте, и в Конгрессе США предпринимаются попытки регулировать ИИ. Каковы должны быть основные положения в такой законодательной базе?

Эспинель: Сейчас очень важное время для регулирования ИИ, и это фантастика. Я бы советовала политикам во всем мире, не только в Соединенных Штатах и ​​ЕС, но и повсюду, сосредоточить внимание на наиболее значительных рисках, с которыми мы сталкиваемся сегодня, рисках, которые можно устранить. Я думаю, это то, что политики должны сделать своим приоритетом. В Соединенных Штатах, Европе и других местах предпринимаются попытки разработать гибкий подход с целью минимизировать риски. И последнее, что я хотела бы сказать, — нужно приспосабливаться к работе в долгосрочной перспективе, поскольку инновации будут продолжать развиваться. Поэтому нам необходимо регулирование с расчетом на будущее.

Гробе: Отличается ли европейский подход от американского?

Эспинель: В чем-то они похожи. Я думаю, что ЕС и США выбрали подход, при котором они сосредотачиваются на рисках, которые можно устранить уже сегодня. Я думаю, что это позитивно. Конечно, есть некоторые различия. У нас разные правовые системы, но в концепции, я думаю, есть много общего, и я считаю это очень положительным моментом. Политики уделяют этому большое внимание. Это дает миру реальную возможность применять глобально скоординированный подход. Эта возможность не будет длиться вечно. Так что настал момент, когда правительства должны работать сообща.

Гробе: 2024 год станет годом выборов в некоторых крупнейших демократических странах мира, включая ЕС и США. Насколько вы обеспокоены тем, что ИИ откроет новую эру политической дезинформации?

РЕКЛАМА

Эспинель: Это уже происходит. Думаю, вопрос в том, какие осложнение будет создавать это процесс, будут ли его ускорять некоторые уже появляющиеся инструменты. Думаю, хорошая новость заключается в том, что, поскольку эта проблема уже существовала раньше, технологические компании и разработчики программного обеспечения очень сосредоточены на ее решении. Политики знают, что это реальная угроза, которую необходимо устранить. Думаю, такой уровень внимания, опять же, дает нам реальную возможность ввести правила, которые устранят эти риски. Я надеюсь, что выборы в некотором смысле станут катализатором этого процесса.

Гробе: Как нам как обществу следует защищаться от плохого воздействия извне на предвыборные кампании?

Эспинель: У ответа на это много частей, но я думаю, что одна из них — предоставить обществу как можно больше информации, в том числе о том, создан ли контент, который они видят, Искусственным интеллектом, манипулировал ли ИИ этим контентом. Поэтому один важный шаг, который, я думаю, промышленность и правительства могут предпринять вместе, — это давать широкой общественности как можно больше разъяснений по поводу контента, который она видит.

Дездемона жива и весела

Вернемся к веб-саммиту. Одной из звезд технологической конференции была Дездемона или Дези, как зовут ее друзья. Эта поп-звезда - робот, использующий Большую языковую модель или Large language model.

Этот робот создан для изучения потенциала Искусственного интеллекта в индустрии развлечений. Благодаря ИИ Дези научилась имитировать человеческое письмо, обрабатывая большое количество текста из базы данных. И в этом она вполне уверена в себе.

РЕКЛАМА

Робот Дездемона:

Роботы удивительны. Мы можем делать то, чего не могут люди. Это действительно круто - иметь возможность исследовать мир с иной точки зрения. К тому же, с моими друзьями-роботами можно просто весело проводить время.

Что ж, будущее определенно наступило".