Первое в мире соглашение по ИИ: итоги саммита в Великобритании

На саммите по безопасному использованию искусственного интеллекта представители и компании из 28 стран, включая США, Китай, а также ЕС, подписали пакт, направленный на борьбу с рисками, связанными с так называемыми "пограничными" моделями ИИ

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В среду в Великобритании на глобальном саммите было достигнуто "первое в мире" соглашение по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперты в области технологий, мировые лидеры и представители 27 стран и Евросоюза съехались на саммит по безопасности искусственного интеллекта, который проходил в Блетчли-парке, где когда-то работали шифровальщики Второй мировой войны.

Уже первый день встречи был отмечен рядом успехов.

Соглашение по ИИ

Блетчлийская декларация по безопасности ИИ - это заявление, подписанное представителями и компаниями 28 стран, включая США, Китай и ЕС. Оно направлено на борьбу с рисками, связанными с так называемыми пограничными моделями ИИ - большими языковыми моделями, разрабатываемыми такими компаниями, как OpenAI.

Правительство Великобритании назвало это соглашение "первым в мире" договором такого рода, цель которого - определить "риски безопасности ИИ, вызывающие общую озабоченность", и выстроить "соответствующую политику, основанную на рисках, в разных странах".

Блетчли-парк Matt Dunham/Copyright 2023 The AP.

Однако пока неясно, как именно будут реализовываться эти договоренности.

Министр по науке, инновациям и технологиям Великобритании Мишель Донелан заявила, что соглашение является "знаковым достижением" и что оно "закладывает основу для сегодняшних дискуссий".

Правительство Великобритании также объявило, что в будущем будут проводиться саммиты по безопасности ИИ.

В ближайшие полгода Южная Корея проведет еще один "мини-виртуальный" саммит по ИИ, а во Франции в следующем году состоится следующий очный саммит.

Однако, по мнению экспертов, это соглашение не достаточно объемно.

"То, что ведущие державы собрались вместе, чтобы одобрить этические принципы, можно считать успехом, но за этим должна последовать быстрая разработка конкретной политики и механизмов отчетности, - заявил в интервью Euronews Next Пол Тизер, генеральный директор исследовательской компании AMPLYFI, специализирующейся на исследованиях в области ИИ. - Расплывчатая терминология оставляет возможность для неверного толкования, а опора только на добровольное сотрудничество недостаточна для формирования признанной во всем мире передовой практики в области ИИ".

Основные докладчики

На саммит прибыл предприниматель-миллиардер Илон Маск, который заявил, что цель встречи - создать "третейского судью" для технологических компаний.

"Я думаю, что мы действительно стремимся к тому, чтобы создать основу для понимания, чтобы был хотя бы сторонний независимый арбитр, который мог бы наблюдать за тем, что делают ведущие компании в области ИИ, и, по крайней мере, бить тревогу, если у них есть опасения, - сказал он. Я думаю, что мы стремимся к тому, чтобы, во-первых, установить, что функция арбитра должна существовать. А также проявить осторожность в применении правил, чтобы не увлечься правилами, подавляющими положительные стороны ИИ".

Маск также пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на своей платформе X, ранее называвшейся Twitter.

Король Великобритании Карл III прислал видеообращение, в котором сравнил развитие ИИ со значением расщепления атома и освоения огня.

Он заявил, что ИИ - это "один из величайших технологических скачков в истории человечества", и сказал, что он может помочь "ускорить наш путь к "чистому нулю" и реализовать новую эру потенциально безграничной чистой зеленой энергии".

Однако он предупредил: "Мы должны совместно бороться и со значительными рисками ИИ".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что уже сейчас необходимо принять меры для устранения "всего спектра" рисков, связанных с ИИ, а не только "экзистенциальных" опасений по поводу угроз кибератак или разработки биооружия.

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Камала Харрис с супругом Joe Giddens/AP

"Существуют дополнительные угрозы, которые также требуют наших действий, угрозы, которые в настоящее время причиняют вред и для многих людей также являются экзистенциальными", - сказала она в посольстве США в Лондоне.

Амбиции Великобритании

Не секрет, что Сунак хочет, чтобы Великобритания стала лидером в области ИИ. Однако другие страны уже устанавливают свои собственные правила в этой сфере.

Жесткая конкуренция наблюдается со стороны США. Президент Джо Байден заявил, что "Америка будет лидером в этот период технологических изменений" после подписания 30 октября исполнительного распоряжения по искусственному интеллекту. В то же время ЕС также имеет свой набор руководящих принципов в области ИИ.

Однако, в отличие от ЕС, Великобритания заявила, что не планирует принимать новое законодательство по регулированию ИИ, а потребует от существующих в Великобритании регулирующих органов отвечать за искусственный интеллект в своих отраслях.

В Китае также ведется работа по разработке собственных правил, регулирующих генеративный ИИ.

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Заместитель министра технологий страны У Чжаохуэй заявил на саммите, что Китай будет способствовать созданию "международного механизма по ИИ, расширению участия и созданию системы управления на основе широкого консенсуса, приносящей пользу людям и создающей сообщество с общим будущим для человечества".